Travaux au centre d'échanges Lyon-Perrache : plusieurs lignes de bus modifiées

Dans le cadre du vaste projet de transformation du centre d’échanges de Perrache, le SYTRAL engage une réorganisation provisoire de la gare bus TCL. À compter du 12 janvier 2026, plusieurs lignes verront leurs départs, arrivées et itinéraires modifiés.

Une nouvelle phase du projet "Ouvrons Perrache", porté par la Métropole de Lyon, débute le 12 janvier 2026 au centre d’échanges de Lyon Perrache. Dans ce cadre, la gare routière internationale est transférée à Gerland afin de permettre la rénovation complète de la gare bus, désormais réservée exclusivement aux lignes TCL.

A lire aussi : Les travaux débutent à la gare de bus du centre d'échanges Lyon-Perrache

Durant les travaux, les départs et arrivées des bus TCL seront réorganisés. De mi-janvier à fin avril 2026, les lignes C21, 46, 49, C19, 55, 34, 220, BR60, JD10-231,

8, ainsi que le bus de remplacement du tramway PRT 1/2 circuleront côté Saône, avant un basculement côté Rhône prévu de mai 2026 à début 2027.

Plusieurs lignes (27, 31, 63) verront également leurs itinéraires adaptés, avec la suppression temporaire de certains arrêts, notamment autour de Perrache et des quais. Une signalétique spécifique sera déployée pendant toute la durée du chantier pour accompagner les usagers.