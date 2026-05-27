Dans une interview accordée à nos confrères de Tribune de Lyon, Grégory Doucet évoque la question du narcotrafic à Lyon. Le maire écologiste affirme que la lutte contre le trafic est pour lui "une priorité absolue".

C’est l’un des gros sujets de ce début de deuxième mandat : le narcotrafic et les violences qu’il engendre de plus en plus fréquemment à Lyon et dans sa métropole. Dans une interview accordée à nos confrères de Tribune de Lyon, Grégory Doucet est revenu sur la vaste opération de police liée au narcotrafic menée la semaine dernière par la préfecture du Rhône et qui a coïncidé avec l’arrivée du nouveau préfet du Rhône Etienne Guyot.

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Si le maire de Lyon estime que cette vaste opération était "opportune", il affirme faire de la lutte contre ce fléau "une priorité absolue". "Je me réjouis de la volonté très forte du préfet de vouloir agir sur le sujet. C’est indispensable. C’est également pour moi une priorité absolue, car ça pourrit le quotidien des habitants. Et à la Ville de Lyon, nous entendons, bien sûr, prendre toute notre part dans ce combat" complète l’édile.

"Tout cela reste à construire"

Si la municipalité avait déjà présenté il y a quelques mois un "plan de lutte contre l’entrée des plus jeunes dans le narcotrafic", sur le modèle de ce qui a déjà été mis en place à Villeurbanne, Grégory Doucet explique que "tout cela reste à construire, y compris avec les acteurs existants pour lesquels il n’y a pas assez de budgets accordés."

"Il y a un travail de sensibilisation à réaliser, et tout un volet santé publique, sanitaire, à traiter. C’est un impensé depuis de trop nombreuses années. Il faut travailler sur la prévention pour éviter que certains ne deviennent des consommateurs effrénés" complète le maire.

Ces dernières semaines plusieurs fusillades ont éclaté à Lyon, notamment dans le 8e arrondissement, sur fond de trafic de stupéfiants. Un phénomène qui, selon le maire de Lyon, "n’est pas nouveau" mais qui a pris "une ampleur considérable" conclut-il.

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