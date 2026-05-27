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©PHOTOPQR/LE PROGRES/Joël PHILIPPON – Lyon 1er Arrondissement 27/03/2026 – Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon. 27 mars 2026 -Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon (MaxPPP TagID: maxnewsspecialtwo548631.jpg) [Photo via MaxPPP]

A Lyon, Grégory Doucet souhaite augmenter les indemnités des élus

  • par Loane Carpano

    • Lors du prochain conseil municipal, le maire de Lyon proposera d'augmenter les indemnités de plusieurs élus.

    Lors du prochain conseil municipal du 25 juin, le maire de Lyon proposera au vote l'augmentation des indemnités versés aux élus. La création d'une nouvelle indemnité de 501 euros mensuels, destinée aux conseillers d'arrondissement délégués, sera notamment soumise au vote : "Aujourd’hui, les conseillers d’arrondissement délégués, c’est-à-dire ceux à qui l’on confie une responsabilité, ne sont pas indemnisés. Ce sont des gens qui sont susceptibles de s’appauvrir du fait même d’être élu ! Il m’a semblé légitime de leur attribuer une indemnité de 500 euros", justifie Grégory Doucet dans une interview accordée à nos confrères de Tribune de Lyon.

    Les indemnités du maire ne changent pas

    L'édile proposera également une augmentation de l’indemnité des maires d’arrondissements, des adjoints et des conseillers municipaux. Si elle est acceptée, un conseiller municipal sera désormais indemnisé à hauteur de 1 630 euros brut mensuel, contre 1 418 euros auparavant. Des conditions seront néanmoins exigées pour toucher cette somme : "Nous allons également inscrire dans le règlement intérieur des modalités de pénalité avec des retenues si les gens ne respectent pas leurs engagements. Je l’ai constaté, il y a des élus moins impliqués que d’autres sur le respect d’un certain nombre de devoirs", indique Grégory Doucet à nos confrères.

    En parallèle, l'indemnité du maire jugée "suffisante" par Grégory Doucet lui-même, ne changera pas.

    Lire aussi : Hausse des frais de représentation de Grégory Doucet : "une démarche de clarté" se justifie le maire de Lyon

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