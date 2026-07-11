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Des pickpockets déguisés en agents TCL arnaquent les usagers. @TCL

Nouvelle arnaque à Lyon, des pickpockets se promènent avec des chasubles TCL dans le métro

  • par Corentin Lucas

    • Une nouvelle méthode de vol a été observée dans le métro lyonnais en ce week-end prolongé du 14-juillet.

    Les pickpockets rivalisent d’ingéniosité dans les transports lyonnais. Ce samedi 11 juillet, à la station de métro Vieux-Lyon (Lyon 5e), plusieurs groupes de jeunes femmes auraient été aperçus avec une technique particulièrement trompeuse.

    Selon nos informations, ces groupes, composés de quatre à cinq personnes, cibleraient principalement des touristes et des visiteurs étrangers. L’une d’entre elles, décrite comme une jeune femme de petite taille aux longs cheveux bruns, portait un chasuble TCL ce samedi après-midi, laissant croire qu’elle appartenait au personnel du réseau de transports en commun.

    Profitant de cette apparence, elle aurait renseigné des voyageurs en quête d’informations avant de les orienter vers une ruelle située à proximité de l’entrée de la station Vieux-Lyon. Les autres membres du groupe les auraient ensuite suivis, vraisemblablement dans le but de les détrousser.

    Cette méthode, si elle est confirmée, marque une nouvelle évolution des techniques employées par les pickpockets pour inspirer confiance à leurs victimes avant de passer à l’acte. Contacté, le réseau TCL n’a, pour le moment, pas apporté d’informations complémentaires.

    Plus que jamais, faites preuve de vigilance dans les transports en commun lyonnais.

    Lire aussi : Moment délicat pour les usagers du Lyon-Grenoble, la ligne TER interrompu pendant cinq jours 

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