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Amixem lors de l’ouverture de son restaurant à Lyon. @Amixem

Lyon : le Youtubeur Amixem ouvre le premier restaurant physique de sa marque

  • par Corentin Lucas

    • Après deux ans de développement en livraison, le Youtubeur Amixem ouvre le premier restaurant physique de sa marque de burgers, Starsmash, à Lyon. 

    Lancée en 2024 avec le groupe Taster, spécialiste du développement de concepts de restauration pour les créateurs de contenus, l’enseigne était jusqu’ici uniquement disponible en livraison dans une centaine de villes françaises. Lyon devient ainsi la première ville à accueillir un restaurant Starsmash, spécialisé dans les burgers.

    Natif de la capitale des Gaules, Amixem, ou plutôt Maxime Chabroud de son vrai nom, a choisi Lyon pour cette première implantation en raison de son attachement à la ville où il a lancé sa carrière sur YouTube.

    Le restaurant, implanté au 10 rue du Palais-Grillet (Lyon 2e), compte une cinquantaine de places assises et propose un décor inspiré de l’univers spatial, avec de nombreuses références aux contenus du créateur. Pour rappel, Amixem avait lancé sa marque de vêtements Spacefox, également dans le thème spatial.

    Côté carte, l’enseigne mise sur des smash burgers préparés avec du bœuf de race limousine, du poulet d’origine française et des sauces développées spécifiquement pour la marque. Les burgers sont proposés à partir de 6,90 euros, tandis que les menus sont affichés entre 13,90 et 16,40 euros.

    Après Lyon, le Youtubeur souhaite désormais s’implanter à Paris, puis à Angers, sa ville d’adoption.

    Lire aussi : On a testé la Brasserie Georges (qui fête ses 190 ans), à Lyon

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