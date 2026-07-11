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Pollution à Lyon. @Florent Deligia

Pollution de l’air : l’épisode est terminé dans le Rhône, le niveau d’alerte levé

  • par Corentin Lucas

    • La préfecture du Rhône a annoncé, ce samedi 11 juillet, la fin de l’épisode de pollution de l’air qui touchait le territoire depuis vendredi.

    Bonne nouvelle pour les habitants de la Métropole de Lyon et du département du Rhône. Dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux ce samedi 11 juillet, la préfecture indique que "l’épisode de pollution de l’air est terminé" et que "le niveau d’information-recommandation est levé".

    Cette mesure avait été déclenchée vendredi en raison d’une hausse des concentrations d’ozone, favorisée par la canicule et les fortes chaleurs qui touchent la région depuis plusieurs semaines. Les autorités avaient alors appelé les personnes les plus vulnérables à limiter leurs déplacements à proximité des axes routiers et à éviter les activités physiques durant les heures les plus chaudes.

    Avec l’amélioration de la qualité de l’air observée ce samedi après-midi, ces recommandations spécifiques liées à l’épisode de pollution ne sont désormais plus en vigueur.

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