Près de Lyon : un motard de 59 ans grièvement blessé après une collision avec une voiture

Un accident de la circulation a fait un blessé grave ce vendredi 10 juillet à Saint-André-de-Corcy (Ain), au nord de Lyon.

Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer. Ce vendredi 10 juillet, vers 17h40, une collision s’est produite sur la D1083, à hauteur de la commune de Saint-André-de-Corcy (Ain), au nord de Lyon, impliquant une voiture et une moto.

Selon les premiers éléments rapportés par nos confrères du Progrès, un ralentissement pourrait être à l’origine de l’accident. En effet, le conducteur de la voiture aurait activé ses feux de détresse, le motard aurait été surpris et serait venu s’encastrer contre l’arrière du véhicule.

Le pilote de la moto, un homme âgé de 59 ans, a été grièvement blessé dans la collision. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a également été médicalisé sur place par une équipe du SMUR, avant d’être évacué vers l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon.

Une enquête devra désormais permettre de préciser les circonstances exactes de cet accident.

Lire aussi : Lyon : un incendie ravage des locaux en sous-sol à la Guillotière