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Feux d'artifice
Il n’y aura pas de feu d’artifice à Bron le 14 juillet. @LC

Près de Lyon : même sans feu d’artifice du 14-juillet, Bron maintient ses festivités

  • par Corentin Lucas

    • Malgré l’annulation du feu d’artifice, le 14 juillet s’annonce festif à Bron. La Ville va mettre en place un écran géant pour la demi-finale de la Coupe du monde.

    En raison de l’arrêté préfectoral interdisant les feux d’artifice dans le Rhône jusqu’au 15 juillet au matin, la Ville de Bron a été contrainte d’annuler son traditionnel spectacle pyrotechnique du 14 juillet. Cette décision a été prise en raison du risque élevé d’incendie lié à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Le Rhône est actuellement classé par Météo-France en risque élevé de feux de forêt.

    Les animations maintenues place de la Liberté

    Malgré cette annulation, la soirée du 14 juillet est maintenue dans la commune. Les festivités se dérouleront de 19h à minuit sur la place de la Liberté. Au programme : un spectacle de magie destiné aux enfants de 19h à 20h, suivi d’un concert assuré par Noexus Suprême Band puis d’un DJ jusqu’à minuit. Une zone de jeux gonflables sera également installée pour les plus jeunes.

    La Ville de Bron profitera également de cette soirée pour retransmettre sur écran géant, à partir de 21 heures, la demi-finale de la Coupe du monde disputée par l’équipe de France face à l’Espagne. De quoi pouvoir tout de même rassembler les Brondillants en ce jour de fête nationale.

    À noter que le feu d’artifice organisé par la Ville de Lyon est, lui, maintenu.

    Lire aussi : Genas annule son feu d'artifice, mais maintient son bal des pompiers

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