Voiture Leo&Go à la Place des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon

Le service d'autopartage lyonnais fait gagner un plein en crédit Leo&Go. Rappelant que le carburant est inclus dans le prix des trajets des véhicules de leur flotte.

Tentez de remporter l’équivalant de votre plein d’essence en crédit Leo&Go. Pour cela, il faut envoyer votre ticket de carburant à l’adresse bonjour@leoandgo.com dans la limite de 100 € TTC. Le tirage au sort aura lieu le 22 juin prochain.

L’agence de location de voiture en libre-service créée à Lyon en 2021 lance une campagne de communication. Plusieurs véhicules de la flotte porteront des stickers "0 € à la pompe" sur leurs trappes à essence.

"Le carburant est inclus dans le tarif des trajets", rappelle l'agence lyonnaise. Dans un contexte, où le prix à la station essence ne réjouit pas les automobilistes, cela semble être une alternative. Le prix des trajets inclut le carburant tout comme l’assurance, l’assistance et le stationnement dans les zones Leo&Go.

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Une flotte qui s’agrandit

La plateforme de location de voitures enregistre 70 000 usagers inscrits. Cela représente un total de 165 000 trajets sur l’année 2025. Elle détient une flotte de 400 véhicules majoritairement hybrides et électriques.

Des vans 9 places s’ajoutent aux véhiculent déjà proposés à la location. Après les voitures citadines, les utilitaires, les vans 9 places sont eux disponibles à partir de 99 € par jour. Une location du véhicule au mois est également possible à partir de 449 €.