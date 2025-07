Ce mercredi 23 juillet, la Ville de Villeurbanne a présenté un programme d'action centré sur la prévention de la participation des jeunes aux trafics de stupéfiants dans le quartier du Tonkin. L'occasion pour la municipalité, accompagnée par l'Etat, de revenir sur les différentes actions mises en œuvre dans ce quartier depuis le début de l'année.

C'est un quartier qui a fait régulièrement l'actualité ces dernières années, très souvent dans la rubrique des faits divers. Règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants, arrestations, points de deal démantelés… Au Tonkin, la Ville de Villeurbanne va mettre en place un large programme d'action pour prévenir de la participation des jeunes aux trafics de stupéfiants. Présenté ce mercredi 23 juillet, ce plan s'inscrit dans une stratégie globale de la municipalité pour lutter contre la délinquance dans ce quartier de la ville.

"Aujourd'hui, c'est plus facile de parler de la question de la prévention après les résultats très probants depuis le début de l'année côté répression" débute Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne. "Si un élu de gauche vous parle d'abord de la prévention, on le traite rapidement de naïf" ironise l'édile socialiste. Évoquant le travail effectué par la Brigade Spécialisée de Terrain (BST) (voir encadré ci-dessous), installée depuis décembre 2024 dans le quartier, CVS témoigne d'une "stratégie globale de répression, de prévention et de médiation" pour le Tonkin. "Notre objectif, avec ce programme, est de mettre tout le monde dans l'action pour lutter contre les réseaux criminels qui font main basse sur la jeunesse du quartier" poursuit l'édile.

"Dealer ce n'est pas un projet de vie"

Procès fictifs, théâtres forum visant à déconstruire l'image du dealer, témoignages d'anciens dealers, cafés de parents, atelier d'introduction à la justice… autant de projets pour "démontrer à la jeunesse que dealer ce n'est pas un projet de vie". Pour mettre sur pied ces différentes actions, qui auront pour but, dès l'automne, d'accompagner les enfants et adolescents mais également les professionnels et les parents, Jeremy Flauraud a été recruté par la mairie de Villeurbanne pour coordonner le programme.

A lire aussi : Cinq points de deal démantelés par la BST du Tonkin à Villeurbanne : "Le pari n'est pas gagné mais on a avancé"

"L'idée est vraiment de créer un réseau d'acteurs sur le quartier et de leur proposer différentes choses pour faire en sorte de raccrocher les jeunes avant qu'ils ne basculent dans la délinquance et le trafic" détaille Jérémy Flauraud. Un "réseau de vigilance", allant du personnel éducatif des écoles et collèges du quartier à différentes associations, de parents d'élèves notamment, sera mis sur pied afin de "repérer les signaux faibles et agir en amont". "On veut sortir d'une sorte de facilité qui viserait juste à pointer du doigt la défaillance des parents" complète le maire. "Au Tonkin, on a plus de 30% des familles monoparentales, très souvent avec une mère seule. On veut pouvoir les accompagner et leur donner des clés pour lutter contre cette problématique" reprend le coordinateur du programme, recruté en mars dernier.

Les chiffres de la BST Tonkin

13 agents dédiés uniquement au quartier

5 points de deal démantelés , 2 encore particulièrement actifs et 1 en passe d'être démantelé

250 personnes interpellées dont 42 placées en détention

1370 amendes forfaitaires délictuelles délivrées

2000 visites de partie commune

"On estime à environ 1000 le nombre d'enfants au Tonkin qui pourraient être concernés par ces questions là et bénéficiaire du programme" précise Cédric Van Styvendael. La cellule de suivi au Tonkin, chargée de suivre l'avancement de ce programme, se réunira cinq fois par an.

Un programme financé par l'Etat

Un large programme financé à hauteur de 150 000 euros par l'Etat et par la Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA). C'est cette dernière qui avait lancé un appel à projet, auquel a répondu la ville de Villeurbanne en 2024 "face à l'emprise croissante du trafic de stupéfiants dans le quartier du Tonkin, notamment aux abords des établissements scolaires". Pour cette année 2025, Rillieux-la-Pape pour le quartier Ville Nouvelle et Vaulx-en-Velin pour le Mas du Taureau ont été lauréat de l'appel à projet. Deux communes de la Métropole de Lyon qui pourront se servir, d'ici la fin d'année, des premiers retours de Villeurbanne concernant cette action d'ampleur qui sera déployée au Tonkin jusqu' à la fin de l'année 2026.

Lire aussi :