Lyon : un incendie ravage des locaux en sous-sol à la Guillotière

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juillet dans des locaux situés en sous-sol dans le 7e arrondissement de Lyon.

Les circonstances restent encore floues. Selon les informations de nos confrères du Progrès, un feu aurait pris dans des locaux en sous-sol situés au 30 grande rue de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon, au cours de la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 juillet.

Les forces de l’ordre seraient intervenues aux alentours de 3 heures du matin. Fort heureusement, le sinistre n’a fait aucune victime. Les secours ont toutefois dû intervenir pour maîtriser les flammes et sécuriser les lieux.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine de cet incendie, qui demeure pour l’heure inconnue.

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