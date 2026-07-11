Marine Tondelier et Laurent Wauquiez s’écharpent sur la chaleur dans les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes

La scène aurait pu rester sur une simple publication. Elle s’est transformée en nouveau duel politique autour de la chaleur et des transports en Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur le réseau social X, Marine Tondelier a interpellé Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les conditions de transport dans les TER. Ce vendredi, la secrétaire nationale des Écologistes a publié une photo d’elle assise sur une valise dans un train, accompagnée d’un message ironique : "Ma tête quand je dois voyager assise sur ma valise dans un TER bondé et surchauffé de Laurent Wauquiez."

La publication de la patronne des Écologistes intervient alors que plusieurs épisodes de fortes chaleurs ont touché la France ces dernières semaines, mettant notamment en lumière les conditions de transport dans certains trains en pleine période de vacances scolaires.

La réponse de Laurent Wauquiez ne s’est pas fait attendre. L’ancien président de la Région a choisi de retourner l’attaque en rappelant les mesures prises par la collectivité pour lutter contre les fortes températures. "Ravi de vous savoir enfin favorable à la clim", écrit-il, avant de rappeler le plan d’urgence présenté début juillet. "La région a investi 10 millions d’euros en juillet mais vos élus régionaux ont dénoncé ce plan clim", poursuit-il. Cette enveloppe prévoit notamment la mise à disposition d’un millier de climatiseurs mobiles pour les établissements confrontés aux fortes températures.

Laurent Wauquiez ajoute également : "La réalité, c’est que la région vous transporte et climatise progressivement tous ses trains." Il avait déjà défendu l’installation de climatiseurs dans les bâtiments publics. "Contester l’utilité des climatiseurs, c’est n’importe quoi… Si les climatiseurs peuvent sauver des vies, il faut en installer", avait-il déclaré lors de la présentation du plan régional.

Une présentation qui n’avait pas plu à l’opposition.

Ravi de vous savoir enfin favorable à la clim. La région a investi 10 millions d’euros en juillet mais vos élus régionaux ont dénoncé ce plan clim. La réalité, c’est que la région vous transporte et climatise progressivement tous ses trains.



Et bon week-end en… https://t.co/nY2lHupspx — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) July 10, 2026

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