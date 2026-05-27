Parcs, musées piscines municipales ou salles de cinéma… Voici les meilleurs lieux où se rafraîchir à Lyon en cette période de fortes chaleurs.

Alors que le record de température pourrait être battu à Lyon cette semaine, la Ville présentera ce jeudi son plan "objectif fraîcheur" pour lutter contre les fortes chaleurs. En parallèle, la mairie du 7e arrondissement a annoncé l'ouverture d'une salle fraîcheur, au moins jusqu'au 30 mai. Lyon Capitale a sélectionné pour vous les lieux incontournables pour passer outre ces fortes températures.

Les parcs municipaux

Si vous cherchez de l'ombre, les parcs constituent des lieux idéals. Avec ses 117 hectares, son lac, sa roseraie et ses espaces de loisirs, le parc de la Tête d'Or (6e arrondissement) s'avance comme un candidat sérieux. Depuis ce lundi, les Lyonnais profitent des nombreuses zones d'ombres pour se reposer, travailler ou encore lire.

Parc de la Tête d'Or à Lyon

Situé entre les 3e, 7e, et 8e arrondissements de Lyon, le parc Blandan contient lui aussi plusieurs espaces ombragés avec son sous-bois, sa clairière mais aussi son belvédère, offrant une vue imparable sur la ville.

Parc Blandan. Photo : Google maps

Dernier candidat, le parc des Berges du Rhône (Lyon 7e), relié au musée des Confluences par le pont Raymond Barre. Au bord de l'eau, vastes pelouses, un espace naturel où la faune et la flore sont omniprésentes.

Berges du Rhône © Antoine Merlet – 2019

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Les musées

L'occasion de se rafraichir le corps... et l'esprit. Les musées ne manquent pas dans la capitale des Gaules, et cette période de fortes chaleurs constitue une opportunité idéale pour les visiter. A commencer par l'incontournable musée des Confluences (Lyon 2e), qui accueille en ce moment une exposition consacrée aux zombis.

Le musée des confluences (©WilliamPham)

Situé dans le Vieux Lyon, le Musée Cinéma et Miniatures est établi dans un ancien bâtiment Renaissance aux murs épais, de quoi conserver une certaine fraîcheur. L'occasion de revoir les grands classiques du cinéma de Star Wars à Indiana Jones en passant à Harry Potter. A noter que depuis avril dernier, la véritable batmobile des films de Tim Burton est exposée au musée.

La Batmobile est à Lyon, au musée cinéma et miniatures

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Ensuite, direction Fourvière et le musée gallo-romain. Par son architecture semi-enterrée, il permet aux visiteurs de rester au frais, tout en contemplant les vestiges du monde antique. De quoi découvrir l'histoire de Lyon, sans mettre un pied dehors.

@Métropole de Lyon

Les piscines lyonnaises

Elles seront sans aucun doute plébiscitées par les habitants en cette période de grande chaleur. Parmi les piscines lyonnaises ouvertes, il y a par exemple le Centre Nautique Tony Bertrand (Lyon 7e), la piscine du LOU, ou encore la piscine de Vaise. En revanche, celle de Jean Mermoz (Lyon 8e) est fermée temporairement pour des travaux de rénovation qui devraient se terminer fin juin. A noter que les 30 et 31 mai, les piscines municipales seront exceptionnellement fermées pour "permettre l'ouverture du Centre Nautique Tony Bertrand en configuration estivale (ouverture de l'ensemble de ses bassins)." En attendant peut-être la baignade dans la darse de la confluence, prévue pour 2027.

Les piscines municipales lyonnaises

Centre Nautique Tony Bernard (7e)

Delessert (7e)

Vaise (9e)

Charial (3e)

Garibaldi (3e)

Saint-Exupéry (4e)

Tronchet (6e)

Duchère (9e)

Mermoz (8e)

Piscine publique Tony Bertrand à Lyon

Quelles sorties au cinéma ce mercredi ?

Les cinémas s'annoncent aussi comme des points de fraicheur incontournables. Ce mercredi, "L'objet du délit" d'Agnès Jaoui, le film "Mata" avec Eye Haidara centré sur une agence de la DGSE, ou encore le film d'épouvante "Colony" signé par le sud-coréen Yeon Sang-ho sortent sur grand écran. Pour les voir, vous avez le choix, UGC à Part-Dieu ou Confluence, Pathé à Bellecour ou Vaise, c'est à vous décider.