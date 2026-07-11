Football : l’OL enchaîne une deuxième victoire en préparation face au FC Saint-Gall

Ce samedi 11 juillet, l’OL s’est imposé face au FC Saint-Gall pour son deuxième match amical de l’été (6-3).

Après une large victoire contre Mâcon (5-2), mercredi, l’Olympique Lyonnais recevait les Suisses du FC Saint-Gall au Groupama OL Training Center, ce samedi 11 juillet. Une rencontre amicale qui s’inscrivait dans la préparation estivale de l’OL à l’approche du troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

Et à l’arrivée, ce sont les Rhodaniens qui l’ont emporté ( - ). Après une première période totalement maîtrisée (4-1) grâce aux buts de Rémi Himbert et Adil Hamdani, l’OL s’est fait peur en seconde mi-temps en se prenant deux buts consécutifs, avant d'assurer grâce à Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe (6-3).

Greif de retour, Himbert en feu

Comme face à Mâcon, Paulo Fonseca a opté pour deux compositions différentes entre les deux périodes. Pour le premier acte, Dominik Greif a débuté dans les cages rhodaniennes, lui qui faisait son retour après une douleur au pubis.

Pour la deuxième fois de suite, Rémi Himbert est venu inscrire un triplé. Une performance loin d’être anodine pour celui qui avait manqué la fin de saison en raison d’une lourde entorse à la cheville. Nul doute que l’attaquant de 18 ans sera dans le viseur de son entraîneur portugais pour, potentiellement, avoir sa place dans le onze titulaire.

En ce qui concerne les recrues, Ouedraogo, Boudache, Duranville et Bidstrup ont tous eu du temps de jeu.

Le centre magnifique d'Adil Hamdani pour la tête de Rémi Himbert qui vient inscrire un nouveau triplé 🤩✨



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La composition de l'OL en première période : Greif - Kango, Mata, Kamara, Ouedraogo - Mangala, Morton, Tolisso - Boudache, Himbert, Hamdani.

La composition de l'OL en seconde période : Descamps - Maitland-Niles, Kluivert, Otobo, Abner - Tessmann, Bidstrup, Nartey - Duranville, Gomes Rodriguez, Molebe.