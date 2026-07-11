L’OL a ajouté deux matchs à sa préparation estivale. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

À l’approche du troisième tour préliminaire de Ligue des champions début août, l’Olympique Lyonnais a ajouté deux nouvelles rencontres amicales à son calendrier du mois de juillet.

La montée en puissance se poursuit pour l’Olympique Lyonnais. Après une première sortie réussie mercredi face à Mâcon (victoire 5-2), puis une seconde face au FC Saint-Gall (-), les joueurs de Paulo Fonseca vont enchaîner les rencontres de préparation avant leur entrée en lice au 3e tour des barrages de Ligue des champions, prévu début août.

Deux nouveaux matchs amicaux viennent compléter le programme estival des Lyonnais. L’OL affrontera d’abord le Slavia Prague, champion de République tchèque, le samedi 18 juillet. La rencontre débutera à 19h et se déroulera au Campus Adidas d’Herzogenaurach, en Allemagne.

Les Gones resteront outre-Rhin jusqu’au vendredi 24 juillet. Ils termineront ce rassemblement par une opposition face au VfL Wolfsbourg, pensionnaire de Bundesliga. Le coup d’envoi est prévu à 14h au Fuchs-Park-Stadion de Bamberg.

Ces deux rencontres auront une particularité : elles se disputeront sur un format de deux périodes de 60 minutes, afin de permettre au staff lyonnais de donner davantage de temps de jeu à l’ensemble de son effectif.

Pour rappel, la préparation estivale se terminera par un dernier test de prestige face au Real Betis, le mercredi 29 juillet à Cadix, en Espagne.

Pré-saison 🔴🔵



Notre programme de préparation est finalisé, avec l'ajout de 2 matches amicaux en Allemagne 🇩🇪



📆 18/07 🆚 Slavia Prague

📆 24/07 🆚 Wolfsburg



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