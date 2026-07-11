Moment délicat pour les usagers du Lyon-Grenoble, la ligne TER interrompu pendant cinq jours 

Les voyageurs de la ligne Lyon-Grenoble devront s’organiser autrement lors du week-end prolongé du 14 juillet.

En raison d’un important chantier mené par SNCF Réseau en gare de Bourgoin-Jallieu, la circulation des trains de la ligne Lyon-Grenoble est totalement interrompue depuis ce vendredi 10 juillet à 23h. Elle reprendra vie le mercredi 15 juillet à 5h30. Cette interruption s’inscrit dans le cadre de travaux de renouvellement de la plateforme ferroviaire engagés depuis le 15 juin et qui se poursuivront jusqu’au 14 août prochain.

Des travaux à 3,5 millions d’euros

La SNCF procède au renouvellement des voies 1 et 2 en gare de Bourgoin-Jallieu. Elle a choisi de concentrer les moyens humains et techniques sur ces cinq journées consécutives. Le chantier représente un investissement de 3,5 millions d’euros, financé par SNCF Réseau.

Pendant cette période, les voyageurs doivent emprunter des solutions alternatives. Entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, des autocars assurent les liaisons, avec un temps de parcours supérieur à une heure. Pour rejoindre Grenoble depuis Lyon, deux possibilités sont proposées : un itinéraire de contournement via Chambéry ou un trajet combinant train et autocar. Les circulations entre Grenoble et Saint-André-le-Gaz restent en revanche assurées.

"Nos clients ont été prévenus depuis des semaines sur le site SNCF Voyage et TER, par campagne SMS, et par les contrôleurs. Ce type de chantier se réalise lors d’opérations coups de poings adossés à des week-ends contenant des jours fériés. Ainsi, nos voyageurs du quotidien (ligne Lyon - Grenoble, Lyon - Chambéry, Lyon - Saint-André-le-Gaz) ne sont pas impactés par le chantier", nous affirme SCNF Réseau.

Cette interruption intervient tout de même dans un moment délicat, puisque le pont du 14 juillet marque aussi une importante vague de départs en vacances.

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