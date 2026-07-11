Incendie à Die dans la Drôme : près de 4 000 hectares parcourus par les flammes

L’incendie qui ravage le secteur de Die depuis plus d’une semaine continue de mobiliser d’importants moyens de secours. Près de 4 000 hectares ont été touchés par les flammes.

Lors d’un point presse organisé vendredi 10 juillet en fin de journée, le directeur du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme, Franck Tournier, a évoqué une évolution "favorable, voire très favorable" sur plusieurs secteurs du sinistre. Pour rappel, un important incendie s’est déclenché le 2 juillet dans le massif du Justin. Il a déjà conduit à l’évacuation de plusieurs communes, dont Barsac et Montmaur-en-Diois.

Selon les secours, près de 4 000 hectares ont été parcourus par les flammes après plus de huit jours. Le front principal de l’incendie est désormais considéré comme fixé, notamment sur sa partie avant, où la progression du feu a pu être stoppée.

Une surveillance renforcée sur un secteur sensible

Les secours concentrent désormais leur vigilance sur le massif de Saint-Genis (Drôme), situé au nord de la route départementale 93, où un risque de progression existe toujours. Pour contenir l’incendie, plusieurs hélicoptères bombardiers d’eau sont engagés. Deux appareils supplémentaires, arrivés à l’aéroport de Chabeuil, sont déployés depuis ce matin.

Au total, 450 personnels restent mobilisés sur le terrain, appuyés par plusieurs moyens aériens, dont des hélicoptères de reconnaissance et de lutte contre les incendies.

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