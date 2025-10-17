Actualité
vue projective du village des marques de Valserhône. @neinver

Ain : un village des marques à Valserhône pour 2027

  • par Romain Balme

    • Après des années de retard, le chantier du village des marques de Valserhône va enfin redémarrer. Avec 95 boutiques annoncées, 500 emplois devraient voir le jour d’ici 2027.

    20 400 mètres carrés, 95 boutiques. Voici à quoi devrait ressembler le nouveau village des marques de Valserhône. Piloté par le promoteur espagnol Neinver, le projet va enfin redémarrer.

    500 emplois

    Imaginé il y a environ 15 ans, les travaux de ce centre de marques ont été reporté à de nombreuses reprises, notamment lors de la pandémie de COVID-19. Ce mercredi 15 octobre, la direction a annoncé la reprise des travaux avec "une accélération prévue pour l'été 2026", évoquent nos confrères du Dauphiné Libéré. L'ouverture est quand à elle programmée pour la fin de l'année 2027.

    Ce village des marques nommé Alpes The Style Outlets représente un impact économique colossal. En effet, ce projet devrait permettre la création de 500 emplois, répartis sur les boutiques et restaurants. Les visiteurs devraient, eux aussi, être nombreux. En effet, 6 millions de personnes seraient à l'intérieur d'une zone d'influence à 90 minutes du village. Toujours selon le Dauphiné Libéré, les élus locaux ont exprimé "leur satisfaction" , d'une telle avancée sur un projet qui patauge depuis de nombreuses années.

