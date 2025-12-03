Actualité
campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

Caricature antisémite et liste de "génocidaires" : Lyon 2 suspend le professeur impliqué

  • par Vincent Guiraud
  • 1 Commentaire

    • Dans un communiqué publié ce mercredi 3 décembre, l'université Lyon 2 annonce la suspension à titre conservatoire de Julien Théry, professeur dans l'œil du cyclone depuis quelques jours après avoir notamment partagé sur ses réseaux sociaux une caricature antisémite.

    La réponse de l'université Lumière Lyon 2 était attendue. Dans un communiqué parue ce mercredi 3 décembre, la direction de l'université annonce la suspension "à titre conservatoire" de Julien Théry. Le professeur d'histoire avait été épinglé il y a une dizaine de jour par le syndicat étudiant de droite l'UNI, pour avoir partagé sur ses réseaux sociaux une liste de "20 génocidaires à boycotter en toute circonstances". Une publication qui avait poussé la direction de l'université à saisir le procureur de la République de Lyon avant qu'une enquête ne soit ouverte sur cette affaire.

    Lire aussi : "Proprement hallucinant" : les réactions des politiques à la liste de "génocidaires à boycotter"

    Ce lundi 1er décembre, c'est une autre publication de Julien Théry, datant du 20 janvier 2024, qui avait refait surface et qui avait été dénoncée par l'UNI. Une publication qualifiée d'antisémite par le syndicat étudiant et dans laquelle on voyait un juif en train de voler un portefeuille dans le sac d'une Palestinienne.

    Une section disciplinaire saisie

    De "nouveaux éléments" qui "conduisent l'Université Lumière Lyon 2 à prendre une mesure de suspension à titre conservatoire à l'encontre du professeur Julien Théry" explique l'établissement dans son communiqué. Avant de poursuivre : "En effet, la teneur des propos et du visuel que celui-ci a postés sur les réseaux sociaux n’est pas compatible avec les valeurs de la République et de l’Université".

    L'université précise que l'enseignant-chercheur sera mis "en retrait de l'établissement, dans l’attente d’une décision de la section disciplinaire compétente." Une section disciplinaire qui sera saisie "dans les plus brefs délais par la Présidence de l'Université".

    Malgré le soutien des syndicats Sud-Educ Lyon 2 et CGT Lyon 2, Julien Théry, resté silencieux depuis le début de l'affaire, devrait donc probablement être définitivement écarté de l'établissement lyonnais, au cœur de nombreuses polémiques ces derniers mois et toujours en proie à de gros problèmes financiers.

    A lire aussi Suppressions de postes et économies : comment Lyon 2 veut redresser ses comptes pour éviter une mise sous tutelle

