Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouvelles adresses à Lyon sélectionnées par Lyon Capitale

Plus d’un tour dans son sac

Bananes, sacs de voyage, sacs à dos, trousses de toilette, portemonnaies… Hindbag est le spécialiste des jolis fourre-tout et autres accessoires qui vous accompagnent au travail, en soirée, pour vos séances de sport ou le temps d’un week-end… Ultra-pratiques et confortables, ils sont plein d’astuces qui rendent la vie plus facile : poches intérieures et extérieures, anses réglables, fermeture zippée… On apprécie la multitude de coloris proposés, les matières 100 % bios ou recyclées… Sans oublier l’engagement éthique de la marque qui œuvre à l’émancipation des femmes des quartiers défavorisés de Delhi, en confiant sa production à une ONG indienne. Ouverte depuis mi-novembre, la nouvelle boutique Hindbag vous attend en Presqu’île, pour une découverte de ses collections joyeuses et colorées.

Hindbag – 33, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Jouets à collectionner

Spécialisé dans les jouets à collectionner, Pop Mart captive des millions de fans dans le monde. Récemment, le géant mondial a ouvert sa première boutique lyonnaise, au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu, avec une spécificité : elle rend hommage au patrimoine culturel lyonnais en faisant la part belle à la collaboration Hirono x Le Petit Prince. Sur place, les visiteurs découvriront aussi les blind box avec les célèbres figurines, mais aussi des peluches (dons les célèbres Labubus avec leurs dents de monstres), des accessoires et objets de décoration… Une expérience ludique et esthétique dans un univers coloré et joyeux.

Pop Mart – Westfield La Part-Dieu, 17, rue Docteur-Bouchut, Lyon 3e

Tendance et durable

Avis à toutes les fashionistas lyonnaises : Balzac Paris vient d’ouvrir sa 6e boutique française en plein centre de Lyon. Jonc de mer au sol, tissus Pierre Frey, miroir sculptural, canapés et tapis généreux… Elle est conçue comme un appartement raffiné et s’étend sur près de 300 m2. Au fur et à mesure de votre déambulation, vous découvrirez plusieurs espaces aux volumes arrondis, tels des boudoirs chaleureux qui invitent à s’attarder : le bar à mailles et le bar à jeans, le coin make up, l’univers chaussures… Fidèles à l’ADN de la marque, les couleurs joyeuses et les motifs rayés et léopard s’affichent, les coupes intemporelles et tendance s’imposent… Certifiée B Corp, Balzac Paris mise aussi sur l’écoresponsabilité, notamment avec une sélection seconde main et un kiosque dédié à l’entretien des accessoires.

Balzac Paris – 29, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Café boutique

Casita – petite maison en espagnol –, c’est le nom que Célia a donné à son café concept store qui vient tout juste d’ouvrir en plein quartier d’Ainay. Poussez la porte, et vous serez instantanément plongé dans une atmosphère cosy et chaleureuse. En effet, cet endroit a été pensé comme un lieu de vie ouvert à tous. On peut ainsi siroter une boisson artisanale à toute heure, s’installer pour une pause gourmande à base de produits frais, locaux et de saison, faire du shopping en découvrant toutes sortes d’objets tendance et accessoires de créateurs… Vous pouvez aussi vous installer pour télétravailler : le wifi est gratuit ! À venir : une restauration un peu plus importante sur le temps du déjeuner, mais aussi des rencontres, ateliers, conférences… Un lieu de vie, on vous a dit…

Casita Café boutique – 24, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e