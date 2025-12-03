Art de vivre
Hindbag

Quoi de neuf à Lyon ?

  • par Céline Rapinat

    • Les nouvelles adresses à Lyon sélectionnées par Lyon Capitale

    Plus d’un tour dans son sac

    Bananes, sacs de voyage, sacs à dos, trousses de toilette, portemonnaies… Hindbag est le spécialiste des jolis fourre-tout et autres accessoires qui vous accompagnent au travail, en soirée, pour vos séances de sport ou le temps d’un week-end… Ultra-pratiques et confortables, ils sont plein d’astuces qui rendent la vie plus facile : poches intérieures et extérieures, anses réglables, fermeture zippée… On apprécie la multitude de coloris proposés, les matières 100 % bios ou recyclées… Sans oublier l’engagement éthique de la marque qui œuvre à l’émancipation des femmes des quartiers défavorisés de Delhi, en confiant sa production à une ONG indienne. Ouverte depuis mi-novembre, la nouvelle boutique Hindbag vous attend en Presqu’île, pour une découverte de ses collections joyeuses et colorées.

    Hindbag – 33, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

    Jouets à collectionner

    Spécialisé dans les jouets à collectionner, Pop Mart captive des millions de fans dans le monde. Récemment, le géant mondial a ouvert sa première boutique lyonnaise, au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu, avec une spécificité : elle rend hommage au patrimoine culturel lyonnais en faisant la part belle à la collaboration Hirono x Le Petit Prince. Sur place, les visiteurs découvriront aussi les blind box avec les célèbres figurines, mais aussi des peluches (dons les célèbres Labubus avec leurs dents de monstres), des accessoires et objets de décoration… Une expérience ludique et esthétique dans un univers coloré et joyeux.

    Pop Mart – Westfield La Part-Dieu, 17, rue Docteur-Bouchut, Lyon 3e

    Tendance et durable

    Avis à toutes les fashionistas lyonnaises : Balzac Paris vient d’ouvrir sa 6e boutique française en plein centre de Lyon. Jonc de mer au sol, tissus Pierre Frey, miroir sculptural, canapés et tapis généreux… Elle est conçue comme un appartement raffiné et s’étend sur près de 300 m2. Au fur et à mesure de votre déambulation, vous découvrirez plusieurs espaces aux volumes arrondis, tels des boudoirs chaleureux qui invitent à s’attarder : le bar à mailles et le bar à jeans, le coin make up, l’univers chaussures… Fidèles à l’ADN de la marque, les couleurs joyeuses et les motifs rayés et léopard s’affichent, les coupes intemporelles et tendance s’imposent… Certifiée B Corp, Balzac Paris mise aussi sur l’écoresponsabilité, notamment avec une sélection seconde main et un kiosque dédié à l’entretien des accessoires.

    Balzac Paris – 29, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

    Café boutique

    Casita – petite maison en espagnol –, c’est le nom que Célia a donné à son café concept store qui vient tout juste d’ouvrir en plein quartier d’Ainay. Poussez la porte, et vous serez instantanément plongé dans une atmosphère cosy et chaleureuse. En effet, cet endroit a été pensé comme un lieu de vie ouvert à tous. On peut ainsi siroter une boisson artisanale à toute heure, s’installer pour une pause gourmande à base de produits frais, locaux et de saison, faire du shopping en découvrant toutes sortes d’objets tendance et accessoires de créateurs… Vous pouvez aussi vous installer pour télétravailler : le wifi est gratuit ! À venir : une restauration un peu plus importante sur le temps du déjeuner, mais aussi des rencontres, ateliers, conférences… Un lieu de vie, on vous a dit…

    Casita Café boutique – 24, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

    à lire également
    Restaurant Casabéa
    Lyon : victime d'une explosion, le restaurant Casabea rouvre ce lundi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Carte. Où voir les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon ? 14:25
    Quoi de neuf à Lyon ? 13:40
    Le Voyage d’Ulysse : aventure homérique au Sémaphore 12:59
    Escapades en Haute-Savoie : Le Grand-Bornand, ski, nature et traditions 12:25
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    Caricature antisémite et liste de "génocidaires" : Lyon 2 suspend le professeur impliqué 11:55
    d'heure en heure
    LOU Rugby
    Lyon : le LOU renouvelle son partenariat avec la Matmut 11:35
    Lacazette
    Cambriolage chez Lacazette à Lyon : le voleur condamné à deux ans de prison 10:55
    Culture : au Théâtre de La Renaissance, c’est vous qui fixez le prix de votre place ! 10:34
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression d'un octogénaire à Gerland : 36 mois requis en appel 10:10
    Les Foulées de Villeurbanne victimes de leur succès : une nouvelle vague d'inscriptions prévue 09:33
    Lyon : Bernard Lacombe honoré à la Brasserie Georges 08:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne à moyenne ce mercredi 08:15
    Lyon Antifa Fest : nouveau revers judiciaire pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 07:53
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut