Photo du spectacle « Une pièce sous influence » programmé en janvier 2026 au Théâtre de la Renaissance © Virginie Meigné

Cette saison, le Théâtre de La Renaissance à Oullins innove : libre à vous de choisir le tarif de votre spectacle.

Depuis son arrivée en 2024, Hugo Frison le nouveau directeur du Théâtre de La Renaissance a conservé l’identité musicale de la programmation mais l’a également ouverte à de nouveaux “champs disciplinaires et thématiques”. Il souhaite désormais accompagner cette démarche d’une politique tarifaire novatrice, qui permet au public de choisir le tarif du spectacle. “Volontariste et réfléchie” elle est inspirée d’expériences québécoises et suisses.

Cinq options de tarif sont possibles : 6€, 13€, 18€, 24€, 30€. Tous sans justificatif (sauf pour le tarif à 6€*). L’objectif ? Rendre le théâtre accessible à tous, sans que le budget ne soit un frein.

Face aux inégalités d’accès à la culture, le Théâtre de La Renaissance mise sur la confiance et la solidarité. Il est ainsi possible de panacher les tarifs selon les moyens et les envies de chacun. Les billets suspendus permettent aussi d’offrir des places à ceux qui en ont besoin.

En demandant à chacun de réfléchir à la valeur qu’il accorde à l’art, à son budget et à l’impact de cette sortie sur son quotidien, le théâtre instaure une démarche citoyenne et engagée qui lui permettra également d’aller à la rencontre de nouveaux publics.

Pour toutes infos et réservations : www.theatrelarenaissance.com ou par téléphone au 04 72 39 74 91.

* Accessible aux étudiants, bénéficiaires des minima sociaux et au moins de 16 ans