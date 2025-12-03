Actualité
La Brasserie Georges, institution centenaire du quartier de Perrache, a choisi de saluer la mémoire de Bernard Lacombe, figure majeure du football lyonnais. (Instagram Brasserie Georges)

Lyon : Bernard Lacombe honoré à la Brasserie Georges

  • par La Rédaction

    • Le mythique établissement lyonnais a attribué une table en hommage à l’ancienne gloire de l’OL, disparu en juin 2025. La numéro 106 porte désormais son nom.

    La Brasserie Georges, institution centenaire du quartier de Perrache, a choisi de saluer la mémoire de Bernard Lacombe, figure majeure du football lyonnais. Une plaque a été dévoilée sur la banquette où l’ancien attaquant aimait s’installer, en présence de son épouse.

    A lire aussi : Décès de Bernard Lacombe : le dernier coup franc d'une légende de l'OL

    Le restaurant l’a décrit comme un "habitué fidèle", rejoignant ainsi le cercle restreint des personnalités locales distinguées par une table attitrée, aux côtés d’Édouard Herriot ou d’Antoine de Saint-Exupéry.

    Lacombe, considéré comme l’un des bâtisseurs de l’Olympique lyonnais moderne, a endossé presque tous les rôles au club : joueur précoce, entraîneur, dirigeant puis conseiller influent. Artisan du recrutement de grandes figures comme Juninho, il laisse une empreinte durable tant sur le terrain que dans l’histoire du club.

    à lire également
    Les Foulées de Villeurbanne victimes de leur succès : une nouvelle vague d'inscriptions prévue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les Foulées de Villeurbanne victimes de leur succès : une nouvelle vague d'inscriptions prévue 09:33
    Lyon : Bernard Lacombe honoré à la Brasserie Georges 08:50
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne à moyenne ce mercredi 08:15
    Lyon Antifa Fest : nouveau revers judiciaire pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 07:53
    Neige-verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:14
    Véronique Sarselli
    Véronique Sarselli : “Avec Jean-Michel Aulas, nous voulons relancer la métropole de Lyon" 07:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Des armes et de la drogue saisies dans un appartement de Villeurbanne 02/12/25
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Des pompiers en grève pour la Fête des Lumières : "Nous avons un accord" se défend le SDMIS 02/12/25
    Contrôle vélo brigade cycliste police municipale
    "La priorité aux piétons" : une opération de contrôle des cyclistes menée rue de la République à Lyon 02/12/25
    Fête des Lumières Saint-Genis-Laval
    La Fête des Lumières de Saint-Genis-Laval se tiendra samedi 6 décembre 02/12/25
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon crée un nouveau service pour mieux protéger les enfants et soutenir les familles 02/12/25
    La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoin pour retrouver un homme disparu à Limonest 02/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut