Lyon : Bernard Lacombe honoré à la Brasserie Georges

Le mythique établissement lyonnais a attribué une table en hommage à l’ancienne gloire de l’OL, disparu en juin 2025. La numéro 106 porte désormais son nom.

La Brasserie Georges, institution centenaire du quartier de Perrache, a choisi de saluer la mémoire de Bernard Lacombe, figure majeure du football lyonnais. Une plaque a été dévoilée sur la banquette où l’ancien attaquant aimait s’installer, en présence de son épouse.

Le restaurant l’a décrit comme un "habitué fidèle", rejoignant ainsi le cercle restreint des personnalités locales distinguées par une table attitrée, aux côtés d’Édouard Herriot ou d’Antoine de Saint-Exupéry.

Lacombe, considéré comme l’un des bâtisseurs de l’Olympique lyonnais moderne, a endossé presque tous les rôles au club : joueur précoce, entraîneur, dirigeant puis conseiller influent. Artisan du recrutement de grandes figures comme Juninho, il laisse une empreinte durable tant sur le terrain que dans l’histoire du club.