Le Saône-et-Loirien Sébastien Martin, nommé ministre délégué à l’Industrie, a été suspendu par son parti après son entrée au gouvernement Lecornu.

Comme cinq autres ministres républicains, le Châlonnais Sébastien Martin a accepté de rentrer au gouvernement Lecornu le 12 octobre dernier. Comme cinq autres ministres, le député de Saône-et-Loire a été suspendu par le parti les Républicains. Suspendu, mais pas exclu, comme cela aurait pu être le cas. Dans un communiqué commun adressé à l'AFP, les six ministres ont expliqué s'être "mis en retrait de toute fonction au sein du parti […] auquel ils réaffirment leur attachement."

Une décision prise par le parti mercredi soir et justifié par l'intermédiaire d'un communiqué publié dans la foulée : "Demeurer au sein de ce gouvernement reviendrait à se fondre dans le macronisme, en renonçant à l’indépendance et aux convictions qui fondent notre engagement", rappelle le groupe présidé par Bruno Retailleau. Selon les informations du JSL, Sébastien Martin, nouveau ministre délégué à l'industrie n'a pas souhaité répondre à cette suspension.