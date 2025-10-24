Actualité
@Le Grand Chalon agglomération

Saône-et-Loire : le ministre Sébastien Martin suspendu du parti les Républicains

  • par Romain Balme

    • Le Saône-et-Loirien Sébastien Martin, nommé ministre délégué à l’Industrie, a été suspendu par son parti après son entrée au gouvernement Lecornu.

    Comme cinq autres ministres républicains, le Châlonnais Sébastien Martin a accepté de rentrer au gouvernement Lecornu le 12 octobre dernier. Comme cinq autres ministres, le député de Saône-et-Loire a été suspendu par le parti les Républicains. Suspendu, mais pas exclu, comme cela aurait pu être le cas. Dans un communiqué commun adressé à l'AFP, les six ministres ont expliqué s'être "mis en retrait de toute fonction au sein du parti […] auquel ils réaffirment leur attachement."

    Une décision prise par le parti mercredi soir et justifié par l'intermédiaire d'un communiqué publié dans la foulée : "Demeurer au sein de ce gouvernement reviendrait à se fondre dans le macronisme, en renonçant à l’indépendance et aux convictions qui fondent notre engagement", rappelle le groupe présidé par Bruno Retailleau. Selon les informations du JSL, Sébastien Martin, nouveau ministre délégué à l'industrie n'a pas souhaité répondre à cette suspension.

    à lire également
    Brice Hortefeux
    Les élus écologistes d'Auvergne Rhône-Alpes demandent la démission de Brice Hortefeux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Saône-et-Loire : le ministre Sébastien Martin suspendu du parti les Républicains 14:14
    Villeurbanne : le café de la Paix fermé, il servait de "refuge à des trafiquants" 13:27
    Lyon : 14 logements étudiants réhabilités par Grand Lyon Habitat 12:41
    Dermatose nodulaire : à Mâcon, la vigilance est de mise, même pour les chevaux 11:55
    Incendie mortel dans une cave à Lyon : la piste criminelle étudiée 11:19
    d'heure en heure
    faits divers
    Loire : deux jeunes adolescents arrêtés pour avoir livré de la drogue dans une prison 10:47
    Une future centrale photovoltaïque à Montagnieu ? 10:21
    Quel avenir pour les travaux du tunnel du Mont-Blanc ? 10:16
    Conseil de la métropole Grand Lyon
    Arnaque : une femme se fait passer pour une infirmière de la Métropole de Lyon et cible des personnes âgées 09:41
    Le Groupe SEB affiche un chiffre d'affaires stable et prévoit un plan d'économies 09:10
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : le principal suspect bientôt extradé vers la France 08:44
    Pollution : la qualité de l'air est bonne ce vendredi à Lyon 08:19
    trafic2
    Bison futé prévoit des difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 07:58
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut