Agression d'un octogénaire à Gerland : 36 mois requis en appel

L’homme jugé pour l’agression violente d’un octogénaire à Lyon a comparu une nouvelle fois ce mardi. La décision finale est attendue mi-décembre.

Angelo, 86 ans, avait vu sa vie basculer le 10 août dernier lors d’une balade dans son ancien quartier de Gerland. Attaqué pour une simple chaîne en or, il avait été frappé à plusieurs reprises, grièvement blessé et hospitalisé. Depuis, l’octogénaire poursuit sa convalescence dans un centre de rééducation.

Son agresseur présumé, un jeune homme de 20 ans arrêté quelques jours après les faits, avait été condamné cet été à deux ans et demi de prison ferme et à une interdiction du territoire français. Mais ayant fait appel, il a de nouveau comparu ce mardi. Selon nos confrères du Progrès, face aux juges, il a présenté ses excuses, sans convaincre la famille d’Angelo, qui dénonce la violence des blessures infligées.

L’avocat général a requis une peine identique à celle prononcée en première instance : 36 mois d’emprisonnement. Le verdict de la cour d’appel est attendu autour du 16 décembre.