A Salty Protest d’Étienne Giol au Studio 24 – Pole Pixel de Villeurbanne

A quelle météo s'attendre pour la Fête des Lumières à Lyon ?

  par Loane Carpano

    • Du 5 au 8 décembre, deux millions de visiteurs sont attendus à Lyon pour l'annuelle Fête des Lumières. Cette année, le temps devrait être plutôt clément.

    Si la Fête des Lumières rime en général avec soirées pluvieuses et froides, la météo devrait être plutôt clémente cette année. "Il y a des chances que vous échappiez à la pluie", indique même Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net.

    Les festivités devraient en tout cas s'ouvrir sous un temps sec, puisqu'aucune goutte de pluie n'est prévue pour la soirée inaugurale du vendredi 5 décembre. Le reste du week-end s'avérera quant à lui plus instable. Si aucune grosse perturbation n'est à prévoir, de légères averses et une petite bruine pourraient néanmoins venir jouer les trouble-fête : "Une perturbation va circuler au Nord et Lyon est en limite, le temps sera donc incertain", précise le météorologue.

    Un "jour des Lyonnais" agréable

    Mais pas de panique. Les légères averses devraient vite se dissiper pour laisser place à une soirée agréable et sèche pour le "jour des Lyonnais", soit le 8 décembre.

    Côté températures, aucune nouvelle vague de froid n'est prévue. La soirée du 8 décembre devrait même s'avérer "agréable" selon Guillaume Séchet. Les courageux pourront tenter de sortir sans leur bonnet cette année, puisque les températures devraient osciller entre huit et dix degrés.

