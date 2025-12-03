Escapades en Haute-Savoie : Le Grand-Bornand, ski, nature et traditions

Avec pour toile de fond le massif des Aravis, Le Grand-Bornand dévoile un décor de village de montagne préservé, entre tradition et modernité. Avec ses chalets pluri-centenaires de bois et de pierre, le village, considéré comme le berceau du reblochon, dévoile à l’année une vie animée tout en se targuant d’une belle offre touristique avec plus de 25 000 lits. Ici, la magie hivernale se vit sur les pistes de ski mais aussi au rythme des locaux.

“Le Grand-Bornand est un village authentique de montagne qui vit toute l’année. Avant d’être une station, il est porté par sa population, 2 200 habitants, actifs dans près de soixante-dix associations. C’est la première commune agricole de Haute-Savoie”, pose d’emblée André Perillat-Amédé, maire du Grand-Bornand. Avec plus de 2 000 vaches laitières (à peine moins que le nombre d’habitants dénommés les Bornandins !) et 35 fermes productrices de reblochon fermier cumulant, à elles seules, près du tiers de la production totale de la zone AOP, la commune du Grand-Bornand n’est pas qu’un décor mais une montagne vivante, transmise et cultivée qui se vit toute l’année.

Le village du Grand-Bornand © Tilby Vattard

Une station de sports d’hiver labellisée Flocon vert et Famille Plus

L’agriculture, pilier économique bien ancré, avec une activité reblochon toujours florissante, continue de prospérer aux côtés d’un tourisme aussi bien hivernal qu’estival. “Avant d’être une station de sports d’hiver, Le Grand-Bornand était une villégiature d’été”, rappelle André Perillat-Amédé. De grands hôtels naissent dans les années 1850 pour accueillir les vacanciers d’été puis à partir de 1950 les sports d’hiver se développent. La station est alors composée du village et de son hameau d’altitude Le Chinaillon, principal domaine skiable du Grand-Bornand, doté de chalets traditionnels des XVIIe et XVIIIe siècles. Car ici le ski s’apprécie en croisant, au gré des pistes, des marqueurs de l’identité bornandine : hameaux pittoresques, chapelles et chalets anciens.

Doté de plus de 74 kilomètres de ski nordique, Le Grand-Bornand s’est bâti une solide réputation pour l’accueil des épreuves de biathlon. C’est en effet le seul site français permanent pouvant accueillir des épreuves internationales, notamment la coupe du monde. Le stade porte d’ailleurs le nom de Sylvie Becaert, ancienne biathlète française originaire de la station, médaillée olympique et championne du monde. Le stade vibrera à nouveau dans une ambiance incomparable fin décembre 2025 au rythme de la manche française de coupe du monde, ainsi qu’en 2026 et 2028 en attendant les Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises, en 2030.

Côté alpin, Le Grand-Bornand est doté d’un domaine déroulant 90 kilomètres de pistes de ski (cinq noires, treize rouges, quatorze bleues et quinze vertes). Du sommet du mont Lachat, point culminant du domaine, s’élance la piste la plus longue, 1 100 mètres de dénivelé sur 3 kilomètres, enchaînant les rouge, bleue et verte jusqu’à celle des Envers ramenant au village. Labellisée Famille Plus, la station est bien adaptée aux familles et enfants, avec des espaces et une offre tarifaire appropriée. Des zones de jeux, luges, animations enfants, patinoire permettent également de varier les plaisirs dans un cadre moins gigantesque que les grandes stations.

Le domaine alpin est doté de 90 kilomètres de pistes © C. Hudry

Une offre hivernale diversifiée

Avec un domaine skiable s’étageant entre 1 000 et 2 100 mètres, la station, de moyenne altitude, a entamé une réflexion pour s’adapter au changement climatique. Avec trois cents enneigeurs, près de 50 % du domaine entretenu est couvert en neige de culture.

Si, pour le visiteur, les hivers peuvent être plus incertains, la station, consciente écologiquement, a aussi renforcé son offre touristique. Labellisée Flocon vert, la totalité de la fourniture en électricité de ses remontées mécaniques est d’origine hydraulique, certifiée verte par la Compagnie nationale du Rhône. De nombreux équipements, au-delà de la randonnée, comme la piscine, le tir à l’arc, la patinoire, les raquettes ou visites de ferme diversifient l’offre.

“La modernisation de nos équipements implique moins de temps de queue aux remontées mécaniques, on accumule plus rapidement du dénivelé. Les gens font, en termes de temps, moins de ski qu’il y a 20 ans. Chez nous, 45 % des visiteurs qui viennent pour le ski ne font pas du ski de façon régulière. Ils viennent aussi rechercher autre chose”, explique André Perillat-Amédé.

Sortie en raquettes © Tilby Vattard

400

C’est le nombre de maisons traditionnelles anciennes recensées sur la seule commune du Grand-Bornand, dont la plus vieille date de 1664. Elle reste habitée par la même famille depuis le début !

La bonne idée !

Essayez-vous au ski de randonnée sur l’un des cinq itinéraires balisés longeant les pistes, dont un accessible en nocturne.

Sortie en raquettes © Tilby Vattard

Le pays du reblochon

Avec trente-cinq fermes sur la commune du Grand-Bornand, le territoire représente 30 % des producteurs de reblochon fermier. On distingue deux reblochons : le fermier, reconnaissable à sa pastille verte, qui est fabriqué à la ferme, dans la foulée de chacune des deux traites quotidiennes, à partir du lait d’un même troupeau. Il est garant d’une fabrication artisanale, avec des fromages présentant souvent plus de caractère. Arborant une pastille rouge, le reblochon laitier est, lui, fabriqué en fromagerie une fois par jour, à partir de l’assemblage du lait de plusieurs troupeaux. La production de reblochon laitier représente la part majoritaire de la filière, à 85 %. Fromage AOP depuis 1958, seules trois races de vaches sont autorisées dans le cahier des charges : l’abondance, la montbéliarde et la tarine. Les vaches doivent pâturer au minimum 150 jours par an, leur alimentation, principalement à base d’herbe et de foin, venant de la zone d’appellation.

Une tradition fromagère élaborée au Moyen Âge

Le fromage qu’on apprécie tant aujourd’hui, en tartiflette ou autres recettes gourmandes, a de lointaines racines, remontant au Moyen Âge. Au XIIIe siècle, les paysans des Pays de Savoie s’acquittent auprès des moines d’une taxe proportionnelle au nombre de pots de lait tirés de la traite quotidienne : le droit d’ociège. Ils pratiquent alors une première traite incomplète avant de “reblocher” – retraire en patois – après le passage du contrôleur. Onctueux à souhait, le reblochon est né !

Contrairement aux idées reçues, le reblochon est moins gras que l’emmental ou le gruyère avec seulement 27 % de matières grasses. Son caractère onctueux provient de sa technique de fabrication, conservant une forte humidité au terme de l’affinage. Fromage non pasteurisé, le lait ne dépasse pas les 40 degrés lors de sa fabrication : on parle alors de fromage au lait cru.

Le saviez-vous ?

Un reblochon pèse en moyenne entre 450 et 550 grammes. Il faut 4,2 litres de lait pour fabriquer un reblochon, qui requiert quinze jours d’affinage minimum.

Le marché du Grand-Bornand © Tilby Vattard

À ne pas manquer !

Tous les mercredis, le marché au reblochon, créé en 1795, se tient à proximité du marché traditionnel. Un haut lieu de la vie bornandine, où se vend la production AOC de la semaine aux grossistes.

Envie de neige dès Noël ?

Infos pratiques

Où se restaurer ?

• Papi Jo, cabanon en balcon sur la vallée, petite restauration tendance trappeur (pulled pork), dans une ambiance “gentleman farmer” inspirée du ranch dans le Colorado de Ralph Lauren. Piste Les Eglantines – Tél. : 07 60 12 23 70

• Le Strato, refuge “alpicurien”, planches, tapas, vins alpins, bières artisanales et goûters gourmands – hotel-les-cimes.com

• Shed Café, café, brunch, lunch, goûter ou après-ski avec terrasse s’ouvrant sur la chaîne des Aravis – shedcafe.fr

Où loger ?

• Best Western Chalet Les Saytels, hôtel 4*, au cœur du village du Grand-Bornand, 30 chambres et suites et un espace spa – best-western-chaletlessaytels.com

• Chalet Valora, résidence hôtelière 3*, 90 lits répartis en 21 studios et appartements alliant charme traditionnel savoyard au confort moderne – chalet-valora.com

• Chalet 1864, décoration raffinée en matériaux naturels avec panorama sur la chaîne des Aravis – chalet1864.com

Événements

• Coupe du monde de biathlon Annecy-Le Grand-Bornand, du 15 au 21 décembre 2025 – biathlon-annecy-legrandbornand.com

• Place à Noël. De Noël à la Saint-Sylvestre, animations familiales sur la place du village, manèges traditionnels, spectacles, jeux en bois, marché des créateurs, père Noël, gourmandises et autres surprises…

• Glisse en cœur, du 20 au 22 mars 2026. 16e édition de cet événement caritatif de la montagne française, soutenant des associations œuvrant pour les enfants vulnérables. 5,5 millions de dons ont été récoltés en seize éditions ! Concept inédit associant solidarité et ski en relais par équipes du samedi 14 h au dimanche même heure, dans une ambiance festive et musicale. glisseencoeur.com

Comment s’y rendre ?

• En voiture : depuis Lyon, comptez 2 heures 20