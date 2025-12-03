Actualité
Les foulées de Villeurbanne en 2024. (@Foulées de Villeurbanne)

Les Foulées de Villeurbanne victimes de leur succès : une nouvelle vague d'inscriptions prévue

  • par Loane Carpano

    • La quasi-intégralité des dossards pour les trois courses chronométrées des Foulées de Villeurbanne ont été vendues en moins de 24 h.

    Les Foulées de Villeurbanne signent leur grand retour. Après une année de pause liée aux travaux, la course ne semble pas avoir perdu de son succès. Un peu plus d'un jour après l'ouverture de la billetterie, l'événement affiche déjà quasiment complet : "La quasi-intégralité des dossards ouverts pour cette première vague d’inscriptions ont été vendus en moins de 24 heures, du jamais vu", soulignent les organisateurs de l'événement.

    S'il reste des dossards pour les courses loisirs 4 et 5 km, les courses chronométrées (5, 10 et 21 km) ont quant à elles été victimes de leur succès. L'organisation indique qu'une dernière vague d'inscriptions pour ces trois courses ouvrira courant janvier.

    A noter que des places réservées aux entreprises sont encore disponibles pour ceux qui souhaiteraient courir en équipe.

    Lire aussi : Les Foulées de Villeurbanne reviennent pour une 34e édition

