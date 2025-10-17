Actualité
Travaux sur les routes du Rhône : plusieurs axes perturbés jusqu’à fin octobre

  • par La Rédaction

    • Le Département du Rhône mène plusieurs chantiers sur son réseau routier du 20 au 26 octobre, pour entretenir les chaussées et moderniser les équipements.

    Le Département du Rhône poursuit son programme d’entretien des routes. Plusieurs chantiers sont prévus cette semaine, entraînant des restrictions ponctuelles de circulation.

    À Sarcey (RD67) et Vindry-sur-Turdine (RD338), des travaux de reconstruction de chaussée nécessiteront la fermeture temporaire de la route. Des interventions similaires auront lieu à Pollionnay (RD70) et Orliénas (RD36E), avec une circulation alternée.

    D’autres opérations sont également prévues : remplacement de canalisations à Belleville-en-Beaujolais (RD62), travaux d’assainissement à Blacé (RD76) et renouvellement de réseau d’eau potable à Lachassagne (RD39), ce dernier chantier devant se poursuivre jusqu’au 19 décembre.

