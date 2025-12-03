Le Voyage d’Ulysse : aventure homérique au Sémaphore

Avec Le Voyage d’Ulysse, la compagnie du Vieux Singe revisite l’un des plus grands récits de la mythologie grecque à hauteur d’enfant, sans jamais céder sur la profondeur de l’œuvre.

Ce spectacle musical, écrit par Ophélie Kern et accompagné des compositions originales de Mélissa Acchiardi, mêle humour, poésie et réflexion dans une aventure à double lecture. Les plus jeunes y découvrent des épreuves épiques et des personnages hauts en couleur ; les adultes, eux, y perçoivent les échos de nos préoccupations contemporaines.

Ulysse, confronté aux monstres, à l’oubli, à l’éternité ou encore à la tentation, devient ici une figure de notre humanité en quête de repères. Un spectacle familial dès 6 ans, intelligent et sensible, qui interroge la part de l’homme dans un monde en perte de mesure.

Le Voyage d’Ulysse – Le 10 décembre (18 h) au Sémaphore (Irigny)