TNG, Givors... Les écologistes dénoncent les déboires judiciaires du "système Wauquiez"

  • par Romain Balme

    • Le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de subvention du Théâtre Nouvelle Génération par la Région, jugeant la décision illégale. Une nouvelle condamnation qui relance les critiques des élus écologistes.

    "Forte avec les faibles et faible avec les puissants." C'est de cette façon que les écologistes d'Auvergne Rhône-Alpes caractérisent la Région après la nouvelle défaite judiciaire subie le 14 octobre dernier. En effet, le tribunal administratif de Lyon a qualifié d'illégal le refus de la Région de verser la subvention annuelle de 149 000 euros au Théâtre Nouvelle Génération de Lyon.

    Le groupe Ecologiste dénonce une dérive autoritaire

    Une décision motivée par les critiques du directeur envers la politique culturelle régionale. Il dénonçait par exemple, un "climat de terreur" et des "dérives autocrates". Autre déboire judiciaire, l'institution a également été condamnée à verser 2,4 millions à la ville de Givors pour rénover un centre commercial.

    Dans un communiqué publié ce jeudi, le groupe les Ecologistes, a fustigé ce qu'il nomme "le système Wauquiez", caractérisé selon lui par "un clientélisme galopant, entre favoritisme, pressions, mépris du droit de la démocratie". Un système qui ne serait pas viable comme politique publique. Le groupe accuse la Région de privilégier les ambitions personnelles, évoquant notamment l'expérimentation de scanners à l’entrée des lycées ou la mise en place de brigades cynophiles, retoquées par la préfecture.

    Enfin, le communiqué rappelle l'importance du rôle de conseiller. "Quels que soient nos bords politiques, nous avons toutes et tous été élus en 2021 pour défendre l’intérêt général des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, pas pour servir un clan ni un homme", concluent les écologistes.

    Que faire à Lyon ce weekend ? Les bons plans du 24 au 26 octobre

