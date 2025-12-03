Mardi 2 décembre, l'individu qui avait cambriolé le domicile lyonnais de Lacazette a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis.

Le 17 mai dernier, le joueur de football lyonnais, Alexandre Lacazette, faisait ses adieux au public au Groupama Stadium. Une occasion saisie par des cambrioleurs pour s'infiltrer dans son appartement lyonnais et s'emparer de plusieurs de ses biens personnels.

Grâce aux caméras de vidéosurveillance, à des traces d'empreintes digitales parsemées un peu partout dans l'appartement et à un gant oublié, les enquêteurs avaient rapidement mis la main sur l'un des voleurs.

Il s'agissait d'Abdessettar Betka, un Algérien sous OQTF. Ce soir-là, le jeune homme âgé de 29 ans s'était emparé de montres de luxe, de bijoux, de maroquinerie et d'un coffre rempli de 50 000 euros en liquide. Le coût total des biens saisis s'élève à 483 904 euros.

Prison et interdiction du territoire

Près de sept mois après les faits, l'homme a été jugé mardi 2 décembre. Si Abdessettar Betka s'est défendu, disant qu'il avait été missionné par des trafiquants de Vénissieux et qu'il ne savait pas qu'il s'agissait du domicile du joueur de foot, le prévenu a été condamné par le tribunal. Compte tenu de l'absence de casier judiciaire, le jeune homme écope de deux ans de prison dont un an avec sursis avec interdiction du territoire français, rapporte le Progrès.

De son côté, la partie civile a demandé à rallonger la note et réclame 20 000 euros pour préjudice moral du couple qui avait prévu de se marier la semaine suivant le cambriolage. L'indemnisation a été renvoyée à une audience ultérieure. A noter que le butin reste à ce jour introuvable.