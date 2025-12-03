Actualité
Lacazette

Cambriolage chez Lacazette à Lyon : le voleur condamné à deux ans de prison

  • par Loane Carpano

    • Mardi 2 décembre, l'individu qui avait cambriolé le domicile lyonnais de Lacazette a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis.

    Le 17 mai dernier, le joueur de football lyonnais, Alexandre Lacazette, faisait ses adieux au public au Groupama Stadium. Une occasion saisie par des cambrioleurs pour s'infiltrer dans son appartement lyonnais et s'emparer de plusieurs de ses biens personnels.

    Grâce aux caméras de vidéosurveillance, à des traces d'empreintes digitales parsemées un peu partout dans l'appartement et à un gant oublié, les enquêteurs avaient rapidement mis la main sur l'un des voleurs.

    Il s'agissait d'Abdessettar Betka, un Algérien sous OQTF. Ce soir-là, le jeune homme âgé de 29 ans s'était emparé de montres de luxe, de bijoux, de maroquinerie et d'un coffre rempli de 50 000 euros en liquide. Le coût total des biens saisis s'élève à 483 904 euros.

    Lire aussi : Lyon : Alexandre Lacazette cambriolé pendant son dernier match avec l’OL  

    Prison et interdiction du territoire

    Près de sept mois après les faits, l'homme a été jugé mardi 2 décembre. Si Abdessettar Betka s'est défendu, disant qu'il avait été missionné par des trafiquants de Vénissieux et qu'il ne savait pas qu'il s'agissait du domicile du joueur de foot, le prévenu a été condamné par le tribunal. Compte tenu de l'absence de casier judiciaire, le jeune homme écope de deux ans de prison dont un an avec sursis avec interdiction du territoire français, rapporte le Progrès.

    De son côté, la partie civile a demandé à rallonger la note et réclame 20 000 euros pour préjudice moral du couple qui avait prévu de se marier la semaine suivant le cambriolage. L'indemnisation a été renvoyée à une audience ultérieure. A noter que le butin reste à ce jour introuvable.

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression d'un octogénaire à Gerland : 36 mois requis en appel

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lacazette
    Cambriolage chez Lacazette à Lyon : le voleur condamné à deux ans de prison 10:55
    Culture : au Théâtre de La Renaissance, c’est vous qui fixez le prix de votre place ! 10:34
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Agression d'un octogénaire à Gerland : 36 mois requis en appel 10:10
    Les Foulées de Villeurbanne victimes de leur succès : une nouvelle vague d'inscriptions prévue 09:33
    Lyon : Bernard Lacombe honoré à la Brasserie Georges 08:50
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne à moyenne ce mercredi 08:15
    Lyon Antifa Fest : nouveau revers judiciaire pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 07:53
    Neige-verglas : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:29
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:14
    Véronique Sarselli
    Véronique Sarselli : “Avec Jean-Michel Aulas, nous voulons relancer la métropole de Lyon" 07:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Des armes et de la drogue saisies dans un appartement de Villeurbanne 02/12/25
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Des pompiers en grève pour la Fête des Lumières : "Nous avons un accord" se défend le SDMIS 02/12/25
    Contrôle vélo brigade cycliste police municipale
    "La priorité aux piétons" : une opération de contrôle des cyclistes menée rue de la République à Lyon 02/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut