En réaction à l'agression au couteau des trois jeunes à la sortie du Boston, vendredi 2 février, les militants de la Jeune Garde organisent un rassemblement lundi à 18h30 place de la Comédie.

Les faits se sont déroulés vendredi 2 février, à la sortie du bar Le Boston, place des Terreaux. Trois personnes ont été agressées au couteau par des membres des Remparts, groupuscule identitaire d'ultra droite, dont l'ancien porte-parole Sinisha Milinov et Pierre-Louis Perrier, jeune homme de 21 ans. Mardi soir, le tribunal a rendu son délibéré. Pour cette agression considérée comme raciste, Sinisha Milinov a été condamné à une peine de 16 mois de prison dont six ferme. Pierre-Louis Perrier écope quant à lui d'une peine de trois ans de prison deux deux ferme.

En réaction à ces événements, les militants antifascistes du groupe lyonnais Jeune Garde appellent à manifester lundi 12 février, à partir de 18h30, place de la Comédie, contre les violences racistes et pour la fermeture des locaux fréquentés par les membres des Remparts. Le groupe "possède un bar, La Traboule, et une salle de boxe, l'Apogée, dans le Vieux-Lyon, exposent les militants dans leur tract. Ils s'entraînent au combat et mettent en pratique en agressant des personnes racisées, des personnes LGBTQI ou toute autre personne n'entrant pas dans leur vision fasciste de la société".

En novembre dernier, au lendemain d'une attaque de militants d'extrême droite, survenue lors d'une conférence sur la Palestine, une manifestation avait rassemblé 4000 personnes, d'après les organisateurs, qui réclamaient déjà la fermeture de ces locaux. Mercredi 7 février, Eric Carpano, président de l'université Jean Moulin à Lyon, a par ailleurs appelé l'Etat à prendre ses responsabilités et à dissoudre les groupuscules d'extrême droite lyonnais.