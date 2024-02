Dans la nuit de vendredi à samedi, cinq fonctionnaires de police ont été blessés lors d'une agression par deux individus conduisant à bord d'un véhicule volé, à Villeurbanne.

À Villeurbanne, des fonctionnaires de police ont été volontairement percutés par deux individus circulant à bord d'un véhicule volé qu'ils tentaient d'intercepter, rapporte le syndicat Alliance Police Nationale 69.

Cinq policiers ont été blessés au cours de cette agression, d'après le syndicat, et trois seraient hospitalisés selon les informations de France 3. Au total, trois voitures de police ont été percutées. Les individus mis en cause ont été interpellés sur le lieu des faits et placés en garde à vue. Une enquête est en cours.

Le syndicat a tenu à exprimer publiquement son "total soutien aux collèges blessés et choqués par la violence de cette agression sans urgence absolue". Il demande "une réponse pénale forte" face "aux criminels de la route". En avril dernier, des faits similaires se sont produits lors d'une course poursuite à Villeurbanne.