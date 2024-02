Le président de l'université Lyon 3 demande la dissolution des groupes d'ultra-droite

Eric Carpano, président de l'université Jean Moulin à Lyon appelle l'Etat à prendre ses responsabilités et à dissoudre les groupuscules d'extrême droite lyonnais.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi matin, quelques heures après la condamnation à de la prison ferme de Sinisha Milinov, ancien porte-parole du groupuscule Les Remparts et étudiant à l'université Lyon 3, le président de l'établissement d'enseignement supérieur, Eric Carpano "demande la dissolution des groupements d'ultra-droite". Dans son communiqué, il fait par ailleurs état de "la vague d'interpellations intervenue hier parmi les mouvements identitaires" liée à l'attaque d'une conférence sur la Palestine en novembre dernier dans le Vieux-Lyon.

"L'université ne peut lutter seule contre de telles dérives"

"Depuis 2021, l'université Jean Moulin Lyon 3 a engagé à de multiples reprises des poursuites disciplinaires contre des étudiants issus de ces mouvements parfois accompagnées d’arrêtés d’interdiction d’accès aux locaux, et a effectué ces dernières années plusieurs signalements au procureur de la République et des alertes à la police pour des faits d'intrusion, ou des accusations d'intimidation et de menaces de violence", explique Eric Carpano et de conclure : "L'université ne peut lutter seule contre de telles dérives et l’État doit prendre ses responsabilités."

En décembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin assurait au média Brut que les services de renseignement travaillaient sur la dissolution du groupuscule Les Remparts. Il disait n'avoir jamais eu "la main qui tremble pour mettre fin à des mosquées salutistes d’islam radicale et contre l’ultra gauche et l’ultra droite, qui est dangereuse aussi avec des attentats qui sont déjoués".

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, des députés et sénateurs écologistes ainsi que le député de la majorité Thomas Rudigoz avaient eux-aussi interrogé le ministre sur l'avancée de la procédure.

