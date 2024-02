La soirée de lancement d'Eloquentia est prévue ce soir à la Maison des Étudiants avec du chant, de l'humour, et une joute oratoire organisée autour de deux thèmes.

Pour encourager les plus jeunes (de 18 à 30 ans) à s'exprimer en public, Eloquentia organise chaque année un concours de prise de parole au format libre : chant, slam, rap, etc. Pour son édition 2024, une soirée est prévue à la Maison des Étudiants (Lyon 7e) à 19h30. Elle sera rythmée par la chanteuse Jade Pappagallo et l'humouriste Alexandre Esparon.

Une joute oratoire opposera également quatre orateurs, qui déclameront leurs discours devant un jury, après deux semaines de préparation. Deux sujets sont sélectionnés cette année : "Les cons, ça ose tout, c’est à cela qu’on les reconnaît", et "L’herbe est-elle plus verte ailleurs ?" Les quatre candidats auront chacun un sujet et une position qu’ils devront défendre coûte que coûte dans leurs discours.

Les épreuves de demi-finale se dérouleront le 22 avril au café-théâtre Le Complexe, rue des Capucins (Lyon 1er).

Grande finale d'Eloquentia Lyon, samedi 10 février de 19h30 à 22h à la Maison des Étudiants (90 rue de Marseille, 69007 Lyon).

Gratuit sur inscription.