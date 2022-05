La maire de Vénissieux, candidate à la 14e circonscription du Rhône, Michèle Picard, doit réunir ses équipes dans la soirée de mercredi 11 mai pour prendre une décision en interne.

Selon nos informations, la maire de Vénissieux et candidate communiste de la 14e circonscription du Rhône Michèle Picard doit réunir ses équipes mercredi 11 mai dans la soirée. L'objectif : "discuter de comment prendre la suite pour apaiser les choses et avancer intelligemment" dévoile un cadre du PCF à Lyon Capitale. Des soutiens et des membres de l'équipe de la candidate seront présents.

Une confrontation au sein de la municipalité ?

Pour rappel, après le retrait du candidat Taha Bouhafs mardi 10 mai, la Nupes a pris la décision d'investir Idir Boumertit, conseiller municipal insoumis de Michèle Picard. En cas de non-retrait de l'actuelle maire au scrutin de juin prochain, le conseiller municipal vénissian serait alors confronté à Michèle Picard, avec qui il travaille depuis 2014 en tant qu'adjoint à la politique de la ville.

