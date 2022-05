Avec plusieurs de ses adjoints, le maire de Lyon Grégory Doucet est en déplacement trois jours en Italie pour rencontrer ses homologues municipaux des villes de Milan et Turin. Au programme : "l'alimentation, les mobilités, les politiques culturelles ou encore la prospérité et l’inclusion sociale".

La coopération européenne de la ville de Lyon se poursuit. Après Bruxelles, puis Leipzig, Grégory Doucet se rend trois en jours en Italie pour rencontrer les maires de Milan et Turin. La délégation lyonnaise, composée de Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture, Sonia Zdorovtzoff, adjointe à la solidarité internationales et Gautier Chapuis, délégué à l’alimentation locale, souhaite renforcer et renouveler les axes de coopération qui structurent les relations d'amitié entre les villes jumelles. Ils débuteront leur périple par Milan avant de rejoindre Turin.

La culture, la piétonnisation et l'alimentation durable

Le déplacement de l'adjointe à la culture n'a rien d'anodin alors même que Lyon veut continuer à s'émanciper culturellement à l'échelle européenne. Au programme : des discussions avec les municipalités italiennes sur "le rayonnement des actions culturelles lyonnaises en Italie, autour du réseau des villes créatives Unesco, sur les partenariats des grands évènements de la Ville, comme la Fête des Lumières, ou encore sur le soutien apporté au spectacle vivant, au cinéma ou à l'art contemporain", détaille un communiqué.

On devrait également retrouver tous les grands thèmes de l'exécutif écologiste : alimentation durable, ville inclusive, ville à hauteur d'enfants ou encore collecte des déchets. Mais également tous les enjeux de piétonnisation et de zones à transport limité, dans lesquelles les villes italiennes "s'illustrent particulièrement". Des thèmes devenus priorités pour l'exécutif écologiste.

À noter que, tout comme Lyon, les deux villes jumelles, Milan et Turin, font également partie du programme des 100 villes climatiquement neutres.