Législatives : Michèle Picard, maire communiste de Vénissieux, ne sera pas investie par NUPES

Alors qu'elle avait appelé à être reconnue comme candidate de la gauche unie sur la 14e circonscription du Rhône, Michèle Picard (PCF) ne sera pas choisie par NUPES pour les législatives.

C'est une certitude, Michèle Picard ne sera pas la candidate de la NUPES sur la 14e circonscription du Rhône, qui regroupe Vénissieux, Saint-Fons et une partie de Saint-Priest. Après le retrait de Taha Bouafs, la maire communiste de Vénissieux en avait appelé à la nouvelle union populaire pour la reconnaître comme la candidate pouvant rassembler toute la gauche. "Plus que jamais, nous voulons battre Yves Blein, député sortant et candidat de Macron sur la circonscription. Plus que jamais, nous voulons faire reculer l'extrême-droite, le parachuté de Zemmour comme le représentant de Marine Le Pen", avait d'ailleurs commenté le PCF de Vénissieux dans un communiqué après l'annonce du journaliste-militant.

" Madame Picard ne sera pas la candidate de la nouvelle union. L'accord national n'a pas réservé cette circonscription au Parti communiste. Il ne s'agit pas d'un problème local mais d'un équilibre national", explique mardi 10 mai à Lyon Capitale, Gabriel Amard, candidat Insoumis sur la 6e circonscription. "Les communistes ont été généreusement servis, ils ont 50 circos comme le prévoit l'accord national. Et ça ne changera pas, c'est fini, terminé, Madame Picard peut entrer en dissidence si elle le souhaite. Cela ne changera rien", poursuit-il. Selon toute vraisemblance, la cheffe de l'exécutif vénnissians ne sera donc pas la candidate NUPES sur cette circonscription du Rhône.

