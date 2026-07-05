Le récap’ des temps forts de la semaine à Lyon

Réouverture annoncée de la rue Grenette et nouveau tournant pour la ZTL, la Région lance un "plan clim", nouvelles violences à Rillieux-la-Pape, règlement de comptes de Jean-Michel Aulas et mercato XXL à l’OL… On fait le point sur les faits marquants de la semaine du 29 juin au 6 juillet à Lyon.

Rue Grenette, ZTL : Véronique Sarselli passe la seconde

Cent jours après sa prise de fonctions, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a franchi une nouvelle étape dans son plan de transformation des mobilités. Dans son bilan, elle a confirmé la réouverture de la rue Grenette aux voitures d’ici la rentrée de septembre. Dans le même temps, la Zone à trafic limité (ZTL) de la Presqu’île va évoluer vers un système à deux régimes : une version "semaine", active en soirée du lundi au jeudi, et une version "week-end", élargie du vendredi après-midi au lundi matin et aux jours fériés.

Ces annonces ont immédiatement suscité la réaction du maire de Lyon, Grégory Doucet. "Rien ne va dans cette décision, il n’y a pas de diagnostic partagé ni de concertation réelle", a-t-il affirmé, appelant à un référendum sur l’avenir de la Presqu’île.

@LC

La Région lance un "plan clim" à 10 millions d’euros

Face à la répétition des épisodes de fortes chaleurs, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté un plan d’urgence de 10 millions d’euros. Le dispositif prévoit notamment la distribution de climatiseurs mobiles pour les établissements de santé, des aides ciblées pour équiper les services d’urgences, ainsi qu’un projet dédié aux lycées pour améliorer le confort des élèves d’ici 2027.

Le président de Région, Fabrice Pannekoucke, défend une réponse "immédiate" face aux vagues de chaleur, tandis que son conseiller spécial Laurent Wauquiez assume une stratégie centrée sur la climatisation, vivement critiquée par l’opposition, qui y voit seulement un coup de communication.

@Corentin Lucas

Les forces de l’ordre pris pour cible à Rillieux-la-Pape

À Rillieux-la-Pape, au nord de Lyon, une cinquantaine d’individus ont pris pour cible les forces de l’ordre dans la nuit de mercredi à jeudi, après une interpellation liée à un point de deal. Mortiers d’artifice, cocktails Molotov et projectiles ont été utilisés contre la police, sans faire de blessés. Un véhicule a toutefois été incendié et une caméra de vidéoprotection visée.

Le maire Alexandre Vincendet a condamné ces violences et dénoncé des représailles organisées contre l’action policière : "ils pourront faire tout ce qu’ils veulent, à la fin, force doit rester à la loi et à la République. La violence légitime appartient d’abord à l’État".

@Corentin Lucas

Jean-Michel Aulas règle ses comptes après la campagne

Près de trois mois après les élections municipales et métropolitaines, Jean-Michel Aulas a publié un long message critique sur ses réseaux sociaux, ce jeudi, au sujet de son expérience politique.

L’ancien dirigeant de l’OL a dénoncé le fonctionnement des partis et leur rapport à la société civile, estimant avoir été "instrumentalisé" pendant la campagne pour attirer des électeurs avant d’être écarté des responsabilités. "La sincérité n’immunise pas contre les faux pas", a-t-il lâché.

Il revient également sur l’affaire visant son ex-conseiller Roman Abreu, accusant certains responsables politiques d’avoir exploité le dossier. "L'affaire, dont beaucoup à Lyon parlaient sous le manteau depuis des semaines, a permis aux appareils, dont on sait maintenant qu’ils savaient et se sont tus, d'appuyer sur le bouton de la morale", affirme-t-il.

@William Pham

Trois recrues en trois jours pour l’Olympique Lyonnais

L’OL réalise un début de mercato exceptionnel, avec déjà trois arrivées officialisées en trois jours. Le club a d’abord enregistré la signature du milieu danois Mads Bidstrup, avant l’arrivée de l’ailier belge Julien Duranville en provenance du Borussia Dortmund. Le recrutement s’est poursuivi avec le latéral burkinabé Mohamed Ouédraogo, en provenance d’Autriche.

Ces renforts, tous engagés jusqu’en 2031, s’inscrivent dans la préparation du club à la saison 2026-2027 et au troisième tour préliminaire de Ligue des champions, prévu entre les 4 et 5 août prochains.