Canicule : six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Ce dimanche 5 juillet, six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance canicule, dont deux en orange.

La canicule reprend ses droits dans le sud du pays, et plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes pour ce dimanche 5 juillet. Météo France a placé six départements en vigilance canicule. Le Rhône, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en alerte jaune, tandis que la Drôme et l’Ardèche passent en vigilance orange.

"Au cours de ce week-end, la chaleur s'accentue de nouveau progressivement en vallée du Rhône, avec des températures qui redeviennent caniculaires sur le sud de Rhône-Alpes", informe Météo France. Soyez donc prudents et adoptez les bons gestes.