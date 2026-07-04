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Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Le thermomètre continue de grimper à Lyon, jusqu’à 34 degrés attendus ce dimanche

  • par Corentin Lucas

    • Ce dimanche 5 juillet, il fera chaud à Lyon, très chaud. Le mercure devrait atteindre les 34 degrés au meilleur de la journée.

    Si la nuit a été plus fraîche que les précédentes, la journée du dimanche 5 juillet risque d’atteindre un nouveau pic de chaleur important dans la capitale des Gaules. En effet, un nouvel épisode caniculaire est à prévoir pour la semaine prochaine, et devrait débuter progressivement dès aujourd’hui.

    Qui dit fortes chaleurs, dit soleil. Les nuages sont absents en ce dernier jour du premier week-end de juillet. Le vent du nord, déjà affaibli ce samedi, devrait encore diminuer aujourd’hui.

    En ce qui concerne les températures. Ce matin, il fait "seulement" 17 degrés dans les rues de Lyon. Le thermomètre atteindra les 34 degrés au plus fort de la journée. Soit 7 degrés au-dessus des normales de saison.

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