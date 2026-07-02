Football : l’OL officialise l’arrivée de sa première recrue estivale

Le milieu de terrain danois, Mads Bidstrup, a débarqué à Lyon mercredi 1er juillet.

Le mercato estival rhodanien est officiellement lancé. à l’approche de la nouvelle saison 2026-2027, mais surtout, du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais a annoncé sur ses réseaux sociaux l’arrivée d’un renfort au milieu de terrain pour les cinq prochaines années, jusqu’en 2031.

Mads Bidstrup, Danois de 25 ans, a fait ses premiers pas entre Rhône et Saône ce mercredi 1er juillet. Les dirigeants rhodaniens l’ont acheté au Red Bull Salzbourg pour la modique somme de 10,5 millions d’euros, avec un potentiel bonus de 3 millions d’euros, ainsi qu’une future plus-value de 10%.

Un nom difficile à prononcer, certes, mais qui risque de se retrouver derrière le maillot de beaucoup de passionnés, tant ses qualités techniques sont séduisantes. Avec la probable prolongation de Corentin Tolisso et le maintien de Tyler Morton au club, Mads Bidstrup risque de faire partie d’un joli trio au milieu.

Le Danois est donc devenu la première recrue estivale de l’OL.

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