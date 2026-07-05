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Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
Les rassemblements automobiles ont été interdits par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)

Rhône : le préfet interdit un rassemblement automobile illégal annoncé sur les réseaux sociaux

  • par Corentin Lucas

    • Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris un arrêté interdisant tout rassemblement automobile non déclaré dans le département entre ce dimanche 5 juillet à 10 heures et lundi 6 juillet à 12 heures.

    La préfecture du Rhône a annoncé, ce dimanche, la prise d’un arrêté interdisant tout rassemblement automobile non déclaré sur l’ensemble du département du Rhône et de la métropole de Lyon du dimanche 5 juillet à 10 heures au lundi 6 juillet à 12 heures.

    Cette décision fait suite à la détection sur les réseaux sociaux d’un événement baptisé "Cross bitume", susceptible de se tenir dans l’agglomération lyonnaise. Selon la préfecture, un point de rassemblement pourrait être fixé dans l’est lyonnais à partir de 15h, le lieu exact devant être communiqué au dernier moment aux participants. 

    Un événement suivi par les services de l’État

    Dans son arrêté, le préfet souligne que l’événement est lié au suivi d’un autre rassemblement automobile prévu le 13 juillet, intitulé "Drift la glisse", dont l’un des organisateurs est connu des services de police pour ses liens avec le collectif "La Piraterie".

    La préfecture rappelle que ce groupe est à l’origine de plusieurs rassemblements automobiles illégaux organisés ces dernières années dans la région, ayant donné lieu à des rodéos, des démonstrations de drift, des excès de vitesse, des nuisances sonores, des dégradations et, dans certains cas, à des affrontements avec les forces de l’ordre.

    Ce fut le cas notamment le 18 avril dernier, où des tirs de mortiers d’artifice ont été effectués à l’encontre des forces de l’ordre. "Plus de 800 infractions ont été constatées, mettant en danger les participants ainsi que les autres usagers de la route", estime le préfet. L’événement surveillé de ce week-end compterait environ 250 personnes inscrites, laissant présager la présence de nombreux véhicules, motos et quads.

    La préfecture rappelle que les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par le Code pénal et le Code de la sécurité intérieure.

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