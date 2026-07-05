Suite au placement du Rhône en vigilance jaune canicule, la Préfecture a tenu à rappeler les bons gestes à adopter.

À peine le précédent épisode de fortes chaleurs terminé, le mercure repart déjà à la hausse en ce dimanche 5 juillet. Selon les prévisions de Météo-France, la chaleur va progressivement s’intensifier dans la vallée du Rhône. Pour le dernier jour du week-end, le thermomètre devrait grimper jusqu’à 34 degrés. La semaine prochaine prévoit d’être étouffante, avec des pics à 38 degrés.

Face à cela, la préfecture du Rhône annonce que le département du Rhône et la Métropole de Lyon seront placés en vigilance jaune canicule à compter de ce dimanche à 12 heures.

Les autorités appellent à la vigilance

Face à cette nouvelle hausse des températures, la préfecture rappelle plusieurs consignes de prévention. Les habitants sont invités à boire régulièrement de l’eau, même sans sensation de soif, à adapter leurs activités physiques et à prendre des nouvelles des personnes les plus fragiles.

Les autorités recommandent également de limiter les expositions au soleil, de maintenir son logement au frais en fermant volets et fenêtres durant la journée, et d’aérer lorsque les températures baissent. "Évitez l’alcool, mangez frais et équilibré et mouillez-vous le corps", indique la Préfecture du Rhône.

Avec les fortes chaleurs annoncées pour la semaine, le Rhône devrait rapidement basculer, a minima, en vigilance orange canicule.

🟡Le département du Rhône et la Métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune #canicule à partir de demain 12h00



➡️Prenez soin des personnes vulnérables autour de vous

➡️Pensez à vous hydrater

➡️Adaptez votre pratique sportive pic.twitter.com/XDUxWfk2tY — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 4, 2026

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