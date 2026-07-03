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Julien Duranville, nouvel ailier belge de l’OL (à gauche), aux côtés de Matthieu Louis-Jean, directeur sportif du club (à droite). @OL

Football : un nouvel ailier belge débarque à l’OL

  • par Corentin Lucas

    • L’Olympique lyonnais a annoncé, ce jeudi, le recrutement de l’ailier belge Julien Duranville en provenance du Borussia Dortmund.

    L’Olympique lyonnais tient sa deuxième recrue estivale. Le club rhodanien a officialisé l’arrivée de Julien Duranville, jeune ailier belge de 20 ans, en provenance du Borussia Dortmund, jeudi 2 juillet. Il débarque entre Rhône et Saône au lendemain de la première recrue, Mads Bidstrup.

    Le transfert s’élève à 5 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter jusqu’à 3,5 millions d’euros de bonus. Le club allemand a également négocié un intéressement pouvant atteindre 20 % sur une éventuelle plus-value en cas de future revente.

    "Je suis très content de rejoindre l’OL. J’ai beaucoup échangé avec les dirigeants avant de signer ici. J’ai tout de suite ressenti de très bonnes choses", a déclaré le Belge dans ses premiers mots diffusés par le club. Il évoluera aux côtés d’un autre ailier belge : Malick Fofana.

    Lire aussi : Football : l’OL officialise l’arrivée de sa première recrue estivale

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