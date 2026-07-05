Le "plan clim" de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne plaît pas à l’opposition. Le groupe Les Écologistes au conseil régional dénonce une réponse "tardive" par rapport au changement climatique.

Le plan canicule de 10 millions d’euros présenté jeudi 2 juillet par la Région Auvergne-Rhône-Alpes continue de faire réagir. Après les critiques formulées par le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate, c’est au tour du groupe Les Écologistes au conseil régional de dénoncer des mesures jugées insuffisantes.

Dans un communiqué publié vendredi, les écologistes ont estimé que cette enveloppe "ne permettra pas de rattraper dix ans de retard" en matière d’adaptation au changement climatique. Ils reprochent à la majorité régionale d’avoir attendu deux épisodes de canicule successifs et une pression médiatique croissante pour agir.

"Une opération de communication"

Les élus critiquent notamment le choix de miser sur des climatiseurs mobiles, estimant que la priorité devrait être donnée à la rénovation thermique des bâtiments, en particulier des lycées. Selon eux, les investissements réalisés ces dix dernières années sont insuffisants, avec "à peine 0,8 % du budget régional annuel consacré à la rénovation énergétique" et "0,05 % à la végétalisation".

"Dix ans à regarder le thermomètre monter, dix millions d’euros quand il explose : ce n’est pas une politique climatique, c’est une opération de communication", a déclaré Maxime Meyer, coprésident du groupe Les Écologistes. Sa collègue Natacha Muracciole a estimé de son côté que "la meilleure protection contre les canicules, ce ne sont pas des climatiseurs distribués dans la précipitation, ce sont des bâtiments rénovés, des communes végétalisées et des politiques climatiques ambitieuses".

La méthode utilisée par Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke, respectivement conseiller spécial et président de la Région, a également irrité la gauche. "Alors que l'assemblée plénière de la semaine dernière a consacré de longues heures à débattre d'acronymes, de logos et de l'appellation des salles de la Région, aucune délibération n'a été soumise sur ces mesures", expliquent les élus écologistes.

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