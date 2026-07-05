Musiques du monde : Free Péristyle !

Un été sous les arcades et à la carte : le festival du Péristyle de l’Opéra est de retour avec une programmation calibrée pour l’été, éclectique et pointue, faisant la part belle aux traditions du monde.



Comme chaque été, le parvis de l’opéra de Lyon se transforme en centre névralgique de la culture accessible, et de la musique en particulier, et ce jusqu’à la fin du mois de juillet. En parallèle des Nuits de Fourvière, le festival du Péristyle fait figure d’option privilégiée pour boire un verre en musique à l’improviste, de “before” impromptu et sacrément séduisant du fait de la qualité de sa programmation et de la gratuité des spectacles.

C’est que l’équipe de l’Opéra Underground, à la manœuvre, a su au fil des années nous fidéliser grâce à sa recette gourmande et bon marché (pour le public) : éclectique, chic et ensoleillée à l’image de l’été lyonnais.

Un set à 18 h 30, un second plus tardif : de quoi composer vos soirées avec fluidité et en toute tranquillité.

Comme à l’accoutumée, les traditions du monde sont à l’honneur et le mois de juillet débute sur une note “frisson” avec le maloya de KapKap, trio mixte de chanteurs et chanteuses percussionnistes malaxant rythmes et mélodies envoûtantes de l’île de la Réunion. À noter que le dernier set verra la contribution d’autres formations maloya comme Ti'kaniki èk Lantouraz, Ravaz, ainsi que d’autres invités pour un “all-star” qui s’achèvera en Kabar (ou jam session maloya) ouvert à tous.

On continue avec We Are The New Generation et son mélange rap, afro pop, amapiano, rumba… où chanteurs originaires de Guinée-Conakry, du Libéria, du Ghana et de Sierra Leone croisent le fer avec deux musiciens producteurs.

United colors of Péristyle

Curiosité, fantaisie et crossover seront au rendez-vous avec Mitsune, quatuor berlinois fusionnant chanson folklorique japonaise traditionnelle et musique moderne psychédélique. Autour de la sonorité du tsugaru shamisen, luth traditionnel japonais à trois cordes, Mitsune nous sert une mixture tradi-moderne nippone, originale, délirante et costumée.

Musique afro-colombienne avec La Rueda del Colectivo Cimarrones, chaâbi de provenance kabyle en compagnie de Chaabi-Negh, le petit orchestre Nuage 86 proposera quant à lui les compositions syncrétiques d’Aloïs Benoit.

Nul risque de lassitude puisque genres et origines géographiques s’enchaînent chaque semaine avec grâce et sans scrupule. Jazz-groove oriental (Yuntābā d’Élie Dufour), chansons populaires mexicaines ou afro-latines (Framboyan), jusqu’à la fusion dialectique des Congo Cowboys qui mélangent allègrement bluegrass et country avec les rythmes kwassa kwassa, les guitares soukous et le chant en lingala.

Mais voilà que s’annonce la dernière ligne droite qui risque de voir le Péristyle se changer en dancefloor chauffé à blanc en compagnie de Pambélé et son afro-groove vintage et psyché à la mode colombienne des années 60-70 et la world fusion tous azimuts de Bonbon Vodou emmené par la chanteuse multi-instrumentiste Oriane Lacaille.

Festival du Péristyle de l’Opéra – Jusqu’au 25 juillet à 18 h 30 et 21 h sur le parvis de l’opéra – www.opera-lyon.com