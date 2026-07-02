La police ciblée par une cinquantaine d'individus après une interpellation à Rillieux-la-Pape

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la police de Rillieux-la-Pape a été la cible d’une cinquantaine d’individus cagoulés après une interpellation. Des mortiers d’artifice et des cocktails Molotov ont été lancés.

Nouvelle soirée de violences urbaines à Rillieux-la-Pape. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des effectifs de la brigade anticriminalité (BAC) et du groupe de sécurité de proximité (GSP) ont été la cible de mortiers d’artifice, de cocktails Molotov ainsi que de pierres, jetés par une cinquantaine d’individus cagoulés, après une interpellation survenue avenue des Nations. "Fort heureusement, aucun policier n’a été blessé", rapporte le syndicat Un1té 69.

Face à ce que le syndicat qualifie "d’attaque coordonnée", "plusieurs usages de moyens de force ont été nécessaires afin de repousser les assaillants et de rétablir l’ordre", poursuit-il.

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Des "renforts conséquents" demandés pour la police

Quelques heures plus tard, vers 1 heure, un véhicule a été incendié, tandis qu’une tentative d’incendie a été signalée sur une caméra de vidéoprotection située à l'angle des avenues des Nations et de l’Europe.

"Une fois encore, les forces de l'ordre sont la cible d'individus qui cherchent à imposer leur loi par la violence. Il est inacceptable que des policiers soient attaqués pour avoir accompli leur mission", dénonce encore le syndicat, qui demande des "renforts conséquents" pour la police nationale du Rhône.

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