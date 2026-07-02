La Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté, jeudi 2 juillet, un vaste plan d’urgence de 10 millions d’euros destiné à mieux protéger les habitants des fortes chaleurs.

Réunis en conférence de presse ce jeudi midi, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, et son conseiller spécial, Laurent Wauquiez, ont dévoilé plusieurs plans d’action à court et moyen termes, avec une priorité donnée aux établissements de santé et aux lycées, pour lutter contre les épisodes de températures extrêmes. Et ce, quelques jours après la forte canicule qui a touché la région.

"On ne peut pas rester insensible quand on a nos douze départements placés en vigilance canicule, dont trois en vigilance rouge", a déclaré Fabrice Pannekoucke. "Nos efforts doivent permettre d’améliorer les conditions de vie lorsqu’on est habitant de cette région", a-t-il ajouté, rappelant que près de 400 millions d’euros ont déjà été investis ces dernières années dans des opérations de rénovation et de réhabilitation.

Un millier de climatiseurs mobiles disponibles en urgence

La première mesure consiste à créer un important stock de climatiseurs mobiles afin de répondre rapidement aux besoins des établissements confrontés aux fortes chaleurs. Selon la Région, un millier d’appareils fabriqués dans le Rhône seront disponibles. Les premiers équipements devraient être livrés dans un délai de trois semaines, en priorité aux établissements hospitaliers qui en feront la demande.

Pour Laurent Wauquiez, cette réponse ne souffre d’aucune contestation : "Contester l’utilité des climatiseurs, c’est n’importe quoi… Si les climatiseurs peuvent sauver des vies, il faut en installer". Une manière de tacler, selon lui, les écologistes qui refusaient encore cette solution il y a quelque temps.

Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez aux côtés du modèle de climatiseur prochainement utilisé. @CL

1,5 million d’euros pour équiper les services d’urgence

La Région souhaite également accompagner les centres hospitaliers dans des investissements plus durables. Une enveloppe de 1,5 million d’euros permettra ainsi de financer jusqu’à 50 000 euros de travaux par établissement afin d’aménager ou de climatiser au moins un box dans les services d’urgences. "On a encore dans notre pays des services d’urgences qui ne sont pas climatisés, c’est inacceptable", a estimé Laurent Wauquiez. "L’objectif est d’agir tout de suite, car nous allons avoir d’autres épisodes de fortes chaleurs dès cet été".

Avec ces épisodes de fortes chaleurs, la fréquentation des urgences est en hausse. Déshydratation sévère, troubles neurologiques, insuffisances rénales aiguës ou encore chutes chez les personnes âgées figurent parmi les complications les plus fréquentes. Les personnes fragiles et les femmes enceintes doivent également se montrer vigilantes durant les canicules.

Les lycées également concernés

Troisième volet du plan : les établissements scolaires. La Région prévoit un programme d’un million d’euros afin d’améliorer le confort thermique des lycées, notamment dans les salles d’examen, à l’horizon 2027. Cette annonce intervient après une session du baccalauréat marquée par des températures particulièrement élevées dans plusieurs établissements.

Pour Laurent Wauquiez, cette stratégie doit permettre d’apporter des réponses immédiates tout en préparant les infrastructures aux épisodes climatiques à venir. "C’est le même esprit que pendant le Covid : on adapte les réponses au fur et à mesure. On n’a pas de solution miracle, mais on n’a pas le droit d’abandonner nos habitants face à ces épisodes de chaleurs extrêmes."

Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke dévoilent un plan d’urgence pour climatiser les 40 services d’urgences de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 🏥



« On va être sur le pont pour protéger nos habitants. »#Canicule pic.twitter.com/4zoO7yz0tf — Lyon Capitale (@lyoncap) July 2, 2026

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