Tour de France : le Rhodanien Clément Berthet abandonne après une lourde chute

Le Pierre-Bénitain Clément Berthet a été contraint à l’abandon samedi 4 juillet, suite à une impressionnante chute sur le Tour de France.

Le coup d’envoi de la 113e édition de la Grande Boucle a été donné ce samedi 4 juillet. Pour ouvrir le bal, les coureurs ont effectué un contre-la-montre par équipe dans les rues de Barcelone, en Espagne. Au-delà d’une chaleur étouffante en Catalogne, certains ont déjà dû faire face à des chutes.

C’est le cas de Clément Berthet, coureur de la formation Groupama-FDJ United. Le natif de Pierre-Bénite s’est malencontreusement accroché avec son coéquipier Guillaume Martin-Guyonnet. Les deux ont terminé au sol, avec des brûlures impressionnantes sur le corps. Ils ont tout de même pu rallier l’arrivée, non sans difficulté.

Pour l’un des Rhodaniens en lice sur ce Tour de France 2026, c’en est déjà fini. En effet, la formation française a annoncé, samedi soir, l’abandon de Clément Berthet. Ce dernier n’a pas validé les tests demandés par le protocole commotion. Un immense coup dur pour le sixième du dernier championnat de France.

En ce qui concerne le Lyonnais Paul Seixas, l’un des hommes à suivre de ce Tour, celui-ci a terminé 10e, avec 39 secondes de retard sur le nouveau maillot jaune Jonas Vingegaard. "On a bien limité la casse aujourd'hui, je suis content des sensations", a-t-il déclaré après la course.

Tombé sur le chrono par équipe, Clément Berthet (Groupama-FDJ United) ne prendra pas le départ de la 2e étape du Tour de France.



Berthet avait terminé ce chrono à 3'34" de la Visma/Jonas Vingegaard en compagnie de Guillaume Martin, tombé avec lui. #TDF2026



🎥Felix Magowan pic.twitter.com/QFl7emq0B6 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 4, 2026

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